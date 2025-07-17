影／「抽血換學分」事件延燒 范雲：教育部必須要嚴懲台師大

針對台師大女足隊「抽血換學分」事件，立委范雲和學生代表上午前往教育部，范雲表示培育優秀球員的師範大學居然發生強迫球員學生抽血換學分，而且還有霸凌的事情，今天我是陪同受害學生當學生的後盾，要求教育部一定要給學生家長跟所有關心這件事情的事情的公道。

范雲強調學生所說的，他們站出來是希望不要再有下一個受害者，這件事情除了要求究責個人，這位周教練應該被撤銷教練證撤銷教師資格之外，教育部必須要嚴懲師大。

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