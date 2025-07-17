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影／女足隊「抽血換學分」 陳其邁怒：非動物實驗 亂搞非常離譜

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
台灣師範大學女足教練以扣學分威脅學生配合研究抽血事件，高雄市長陳其邁今日受訪被問及此事，怒批「校長處理學生權益消極怠惰，個人深深不以為然」。記者宋原彰／攝影
台灣師範大學女足教練以扣學分威脅學生配合研究抽血事件，高雄市長陳其邁今日受訪被問及此事，怒批「校長處理學生權益消極怠惰，個人深深不以為然」。記者宋原彰／攝影

台灣師範大學女足教練以扣學分威脅學生配合研究抽血，甚至涉由非醫事人員採血，引發社會關注，台師大校長吳正己昨日發出道歉聲明，高雄市長陳其邁今日受訪被問及此事，批「校長處理學生權益消極怠惰，個人深深不以為然」，強調過程已違法、需嚴懲，這是人體實驗，非動物實驗，亂搞成這樣非常離譜。

陳其邁今受訪直言台師大處理此事非常不應該，「校長處理學生權益消極怠惰，個人深深不以為然」，校長和校方應該要負起保護學生的責任，怎麼會放任此事這麼久。此外他說抽血是侵入性檢查，做人體研究、世代追蹤，應該要有IRB審查（試驗或研究符合科學與倫理適當性），過程中也要由醫事人員執行和合作的醫療機構。

陳其邁認為，此事已嚴重違反人體研究法、醫療法，更涉及校園霸凌，「政府部門應該依法嚴懲，追究責任，這是人體實驗，不是動物實驗，亂搞成這樣非常離譜！」校方在接受政府委託應該要一層一層把關，校方的疏失應該嚴懲。

爭議起於台師大女足隊教練周台英主導一項2700萬元研究計畫，學生疑在非自願、未充分知情同意下，連續多日遭抽血配合實驗，若拒絕恐遭扣學分或退隊。台師大在事件曝光後，在臉書發布6點聲明回應，周台英今年5月大專盃結束後，委託系上同仁宣讀親筆簽名道歉信，向足球隊學生表達歉意。

台師大表示已完成調查，去年12月初即解除周台英行政及教練職務，未來也不得再帶領運動代表隊，並稱論文內容無涉及抽血與受試者費用發放之情事，未達撤銷學位之重大情節。針對抽血事件，導致相關同學受到傷害，以及造成社會的困擾，向社會大眾致歉。

台灣師大校長吳正己也發佈6點道歉聲明，除誠摯道歉外，台師大也會積極處理，全面檢討教練聘任與考核制度，運動代表隊的訓練與課程設計，及學術研究倫理審查與監督機制，並負起相關責任，並啟動重審懲處、補償及改革措施。

教練 台師大

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