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「抽血換學分」事件延燒 台師大學生代表教育部開會

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台師大女足學生遭不當抽血爭議，學生代表上午前往教育部「開會」討論，教育部次長張廖萬堅（左）下樓接待。記者曾學仁／攝影
台師大女足學生遭不當抽血爭議，學生代表上午前往教育部「開會」討論，教育部次長張廖萬堅（左）下樓接待。記者曾學仁／攝影

台師大女足隊「抽血換學分」事件延燒，教育部昨天針對違反學術倫理部分，分別裁罰研究主持人陳忠慶教授、女足隊教練周台英各50萬元罰鍰，要求台師大重審，也開罰台師大110萬元，台師大發聲明致歉是學校管理與監督失責。

學生代表上午前往教育部「開會」討論，教育部次長張廖萬堅下樓接待。

教育部 教練 張廖萬堅 台師大

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