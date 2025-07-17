台師大女足抽血案 黃捷：應揭露全面真相

台師大女足教練周台英疑似威脅選手抽血換學分，引發爭議。民進黨立委黃捷表示，如同吹哨者所說「哨子都吹了就大聲點，要讓做壞事的人害怕」，這些醜陋的真相必須全面被看見，讓做壞事的人全部無所遁形。

黃捷表示，這件事還有幾個地方應該追查，首先，周師應完整說明，學生的指控是否屬實是否以學分作為條件，威脅學生抽血為個人學術所用？是否由非專業人員進行抽血？是否事後才補簽受試同意書、未盡受試告知義務？這每一項都是情節重大問題，包括權勢霸凌、研究倫理、醫療法規，更涉及刑法強制罪，不是一句「有誤解」就能帶過。

黃捷指出，該案在人體研究倫理審查委員會（IRB）到底怎麼通過的，這點真不可思議。台師大IRB應詳盡說明審查過程，有無包庇或放水？還是執行過程完全不符送審計劃？最後則是，台師大有沒有其他不合學倫規範的研究案？應該全面清查。

黃捷也提到，國科會主委說，台師大在體育學門做人體試驗的計劃數量，遠超過其他學校的總和佔了6成，非常不尋常，不禁令人質疑其他計畫，還有沒有其他受害的學生，應全面清查才對。

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