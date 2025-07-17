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嘆學術界鬼故事不比醫院少 心理師看台師大抽血案：別再迷信名校

聯合新聞網／ 綜合報導
台師大抽血案震驚社會，心理師劉南琦呼籲別再迷信名校。 聯合報系資料照
台師大抽血案震驚社會，心理師劉南琦呼籲別再迷信名校。 聯合報系資料照

台師大女足隊員遭教練周台英以學分威脅抽血一案曝光，震驚社會。臨床心理師劉南琦今(17)日在臉書針對此事感嘆，聽了太多學術界的鬼故事後，再看到台師大的女足案，其實絲毫不意外，提醒大家別再迷信任何名校、名人及名醫，一旦有違反人權，請別默默忍受，讓傷害到此為止。

劉南琦表示，醫院與學術界合作實驗研究的情況其實很普遍，是一種「魚幫水丶水幫魚」的概念。因為許多友人都在醫院工作後再到學校進修，讓他們笑稱，以為醫院鬼故事夠多了，沒想到學術界也不少。

她指出，任何做過研究、跑過統計的人都知道，哪來會有那麼整齊、完美的樣本數？一個團體內沒人敢拒絕的實驗人數，難道不會覺得奇怪嗎？違反醫學倫理與人體實驗的研究，沒人發出質疑？還是抗議聲太微不足道，因此沒人在意？

劉南琦說，醫院評鑑或督考，都還懂得製造不完美的數據，研究計劃這樣搞，明擺著是胡來，一堆人居然假裝沒看見？讓她質疑，學校到底要多威權、教授們要多裝傻、學生要多無助，才能縱容這樣的事情發生長達4年多的時間。

在台師大抽血案爆發後，劉南琦希望經由此事讓人反思，別再迷信任何名校、名人和名醫。一旦發生任何讓你覺得有違反人權及自身意願的事，一定要找人討論、了解，千萬別默默忍受，讓傷害到此為止。

不少網友稱讚挺身舉發的簡姓女學生相當勇敢，「這真是讓人很生氣的一件事，還好有勇敢的孩子站了出來。」也有家長表示：「因為這事件，和已大學的孩子說明，如果有遇到這樣的狀況，一定要讓我們知道，結果孩子說，如果有類似的狀況，他一定會上報主管機關，雖然不知道有沒有用，但至少不是默默忍受不平等的對待。」

臨床心理師 教練 台師大

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