台師大抽血風暴 教育部中午將會面「吹哨學生」簡奇陞了解案情

台灣師範大學女足隊「抽血霸凌」一案持續延燒，除涉事教練周台英，因運動競技學系劉姓副教授在Threads公然嗆聲被害的簡姓女學生：「整個師大都要跟你道歉嗎？」讓劉姓副教授遭炎上。律師李怡貞昨(16)日也在臉書針對此事發表看法，認為劉姓副教授有愧於人師，請鄭重道歉。

2025-07-17 08:47