台師大抽血風暴 教育部中午將會面「吹哨學生」簡奇陞了解案情
台師大女足隊抽血案延燒，行政院長卓榮泰昨表示對此案憤怒、無法接受，北檢也主動偵辦。根據自由時報報導，吹哨者簡奇陞等受害學生，今天將赴教育部與政次張廖萬堅見面，包括當初協助學生發聲的立委陳培瑜、范雲、吳沛憶、人本教育基金會也都受邀，要進一步了解案情。
教育部昨天針對此案開記者會，針對教練疑似違法行為予以譴責，教育部表示案件涉及校園霸凌與研究倫理，情節重大，教育部已依法完成行政裁罰，並要求學校限期改善並函覆。
對於教師處分落差的情形，教育部會盡速召開「校園霸凌事件審議委員會」，嚴格檢視台師大教評會所作出的決議，如有違法或不當會退回要求重審。
教育部也會組成專案小組，並與國科會跨部會合作就其他可能爭議事項進行全面調查與審議。
【文教熱話題】
▪整理包／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答
▪台師大粉專悄刪周台英道歉信止血 網再轟：丟臉的學校
▪台師大女足學生被迫當血牛 國科會：台師大人體試驗計畫多到不尋常
▪杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜
▪高中學霸「最佳辯士」遭4校封殺！分科前發聲 名醫：氣度超乎想像
▪建臺高中報錯科風波延燒！學生揭內鬥亂象：下學期能否開學都不知道
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言