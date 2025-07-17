台師大女足學生被迫當「血牛」 國科會：台師大人體試驗計畫多到不尋常

台師大女足學生被迫當血牛，由於此計畫牽涉國家科學及技術委員會的「精準運動科學」補助，國科會主委吳誠文16日在國科會委員會議會後表態「嚴厲的譴責這種行為」，直言最遲將於2個月內對外說明調查結果，不排除追回補助經費，台師大最重恐遭到停權處分，「希望台師大好自為之。」

國科會指出，在體育學門有申請人體試驗的計畫數，台師大遠遠超過其他學校的總和，占了六成多，這是一個非常不尋常的事情。

吳誠文稍候在臉書上，以《鄭重說明國科會立場並嚴肅看待台師大女足學生遭不當抽血爭議案》為題，說明國科會處理過程。

他表示，有關「台師大女足學生遭不當抽血爭議」，2024年11月在立法院知道這個案子的時候，他相當訝異，不相信會出現這種事。因涉及國科會補助計畫，國科會隨即展開調查程序，結果發現該計畫的確有不當執行的情形，而台師大校方亦未善盡管理之責。作為國家科學研究的主管機關，必須鄭重說明國科會立場並嚴肅看待此事。

他表示，如果最終調查結果，執行國科會計畫的台師大教授沒有遵循學術倫理及相關研究倫理之規範，沒有依合理的科學方法及人體研究法所規範的程序即率然從事對人體侵入式的實驗，使得處在比較弱勢地位的學生必須接受老師在執行計畫時把學生當作實驗對象，不僅沒有好好的保護學生，甚至是利用學生來進行一些不當的研究行為，若調查屬實，國科會要非常嚴厲的譴責這種行為。

他表示，國科會尊重學術自由，過去半年多來，國科會一直在進行相關的調查作業，依行政程序發函給台師大，請學校一定要非常慎重地進行調查，要在學校的倫理委員會及相關委員會討論，是否有違反相關的規則，且調查結果也一定要回報給國科會，讓國科會據以判斷做成決議。其實在過程當中，國科會已經召開3次專案會議，台師大作為台灣體育界的龍頭，卻未能展現應有的典範角色，歷次回函提供的報告避重就輕，浪費非常多的時間，因此委員會無法根據台師大回報的結論做成準確的判斷，因此國科會還未能及時給大眾一個明確的處分結果。

基於媒體報導及國科會內部資料，他表示，他公開要求台師大應重新組成調查委員會，針對該校過去頻繁從事人體侵入式實驗的體育學門教師做全面完整的調查，將結果回報給國科會。

吳誠文指出，國科會內部資料顯示，全台灣一百多個大學裡面，在體育學門有申請人體試驗的計畫數，台師大遠遠超過其他學校的總和，占了六成多，這是一個非常不尋常的事情。如果這是一個全面性的在體育學門長期以來存在的問題，將讓我非常痛心，我要求台師大能夠重視這個現象，並下定決心面對、改善體育學門研究的文化。國科會也會同步啟動學術倫理的調查，希望臺師大依照國科會發函的要求，收函後於1個月內提供完整嚴謹的調查結果，國科會將在2個月內做成處分。

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