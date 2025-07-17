「台師大吹哨者」簡奇陞1年前救失智老翁領悟文好暖！台大醫也分享：無畏無懼的勇者

台灣師範大學抽血案延燒，吹哨者、受害學生簡奇陞勇敢露面，網友也廣泛分享她1年前拯救1名疑似失智老翁的文章，並吐露自己從小就立志讀台師大，「我真的好想當老師」，但遇到了「任性的、不好的老師們」，她擔心自己也成為不健康的大人、不好的老師。不少網友讀了直呼溫暖，多名網紅轉分享這篇文章，台大醫師施景中也在臉書分享此文，「原來是今天在電視上看到的主角。妳真的大愛布施、而且無畏無懼的勇者！也提醒我們自己醫生，不要衝過頭了，反而讓自己家人擔憂」。

簡奇陞去年7月的文章中吐露陷入低潮，她深夜騎機車外出散心，發現大約8旬老翁滿臉汗珠、蜷縮路邊，主動關心問「我載你回家好不好？」老翁不記得家在哪，於是花很多時間沿途認路，老翁一路上說著妻小的事，透露中午出門後就餓肚子，花了1個半小時快到午夜，終於找到老翁的家，剛好鄰居都出來找人，「離開伯伯家，跟大家道別前，伯伯叫我有空多來他家坐坐，鄰居大姐們留下了我的電話，頻頻跟我道謝，她們說我是好心人，以後一定會有福報的」。

她提及從小就想當老師，「從一開始的單純想成為一個十項全能的人，國中時想成為一個令學生崇拜的人。高中覺得該成為一個能給學生愛的人。老師一職，對我來說一直都是個神聖無比的工作」。

「這陣子我想我或許不適合成為一個老師」。簡奇陞寫道，她常常在思考，過去遇到那些任性的、不好的老師們，是怎麼走到今天這步的，「或許在成長的過程裡，他們受到了不少傷害和欺凌，才讓他們成為這樣的吧。會不會在經歷過這些鳥事後，我也成為了不健康的大人、不好的老師，該是遮雨的傘，卻滿是破洞，如果真的這樣，那我寧可不當老師」。

她提及，一定要成為一個很優秀的人，「才對得起大家對我這麼好」。她認為暫時不會過得太順利，「跟伯伯一樣，暫時找不到回家的路。但總有辦法回到家的對吧！他說遇到我是他的福氣，但我想…遇到伯伯其實才是我的福氣」。

網友表示，「你很勇敢，要相信所有安排都是最好的安排，別因為別人的過錯而懲罰自己」、「大概有很多人跟我一樣，在一年後的此時看到了這篇文章。你不但很善良，很勇敢，也很優秀，非常優秀。師大那些握有權力的人，配不上你這樣的學生」、「眼前的困境只是ㄧ時，也是讓妳將來成為優秀老師的試煉」、「妳的溫暖善良與正義感，就是成為一位好老師非常重要的特質。以師大有這位學妹為榮」。

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