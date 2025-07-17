衛福部長首回應師大女足爭議！承諾查清究責 立委喊話應主動介入

台師大教練以學分強迫女足學生配合抽血研究，更有非醫事人員抽血疑慮，而學生血液檢體目前不知去處？衛福部部長邱泰源今首次回應此次爭議，他表示，該案正在調查中，且此案的主管機關是教育部，衛福部會跟相關單位一起釐清責任，把事情調查清楚、究責，也會給予學生們妥善的心理支持。

台師大女足案延燒多日，邱泰源今天於立法院衛環委員會前受訪，這也是他首次針對此案發言。他強調，學生人權、受教權絕對不能受到傷害，本次爭議沒有模糊空間，會跟相關單位一起釐清責任、嚴加辦理；衛福部也會啟動心理支持。然而，本次爭議仍由事業主管機關教育部調查中，等到查清楚後再來究責，也要從研究計畫、計畫主持人再了解細節。

立委陳菁徽今天質詢時，同樣關注台師大女足抽血案，她指出，衛福部跟教育部行政層級「一樣大」，非醫事人員抽血就是違反醫療法，衛福部可以主動介入了解；她相信衛福部可以在保護當事人隱私下，從學生端等處著手了解更多案件細節。

邱泰源說，要了解抽血人員是誰，了解情節清重才可以，已經有跟教育部溝通。衛福部醫事司司長劉越萍補充，受試者保護下要怎麼跟受試者溝通，必須要思考避免二度傷害，同時也要究責計畫主持人。

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