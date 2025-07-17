影／台師大抽血案 衛服部長邱泰源：與相關單位嚴查嚴辦

台師大女足隊「抽血換學分」爭議，衛福部部長邱泰源表示，會與相關單位嚴查嚴辦，共同釐清責任，要嚴加辦理。

邱泰源表示，衛福部也將啟動對受害學生們的心理支持，將會給予被害者及其家庭最完善的支持，至於目前被抽取的血到了何處，邱泰源表示該案件主管機關教育部正在調查中。

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