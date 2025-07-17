「整個師大跟你道歉？」惹議 劉錦璋被爆亂當學生「我就是要教訓你」

台灣師範大學女足隊抽血霸凌案，日前副教授劉錦璋在受害學生簡奇陞Threads留言的「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」引起譁然。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙爆料，劉錦璋曾把考試通過的學生當掉，被詢問時還說「我就是要教訓你」。

簡奇陞在Threads連日發文披露教練周台英為研究計畫要求隊員抽血，其中11日的脆文「半年了，師大沒有道歉」，劉錦璋留言，「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」

黃湘仙在臉書表示，劉錦璋副教授師大競技系必修科目，曾經即便學生考試成績都有通過，「他還是把學生當掉」。學生去請教劉錦璋為何成績計算這麼低，劉親口說：「我就是要教訓你」。

黃湘仙質疑，「劉教授用教授必修作為教訓學生的工具？」她並強調，「以上所言屬實」，滿難過看到師大有這樣的事，經歷十幾年還是這樣。

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