【重磅快評】「抽血換學分」 失職失能的只有教練、台師大？

台師大爆出女足教練執行向國科會申請的精準運動科學計畫，要求選手配合研究抽血、不配合就威脅扣學分案，引發閣揆、教育部長「震怒」，北檢也主動調查。只是，從去年底兩名吹哨學生向立委爆料迄今長達七個月，民進黨政府除了全力配合搞大罷免，誠不知相關部會又到底介入、調查了什麼？

此案緣於民進黨立委陳培瑜去年底在立法院教育及文化委員會質詢時揭露，隨後再陪同兩名吹哨女學生舉行記者會，指控台師大女足教練周台英要求選手配合進行實驗長達數年，學生連續十四天須配合抽血、每天三次，且初期以無醫事人員資格者進行採血，學生不配合就威脅扣住畢業學分或退學等。

當時的揭露內容，與十五日學生們的指控並無二致。誠然，七個多月前的指控，主要聚焦於不滿台師大在尚未組成調查委員會前即發表「部分內容與事實不符」聲明，以及女足教練涉及權力不對等霸凌；卻也曾提及球員是在實驗結束後才被要求補簽知情同意書及抽血同意書。換言之，今日輿論所質疑的不符學術研究倫理、違反醫師法、人體研究法，甚至疑剋扣相關受試費、營養補助費恐涉刑法等，在爆料當時多已揭露，但從台師大到整個政府又是如何處理的？

台師大去年底的聲明，只強調是「過程中因情緒表達及認知差距，引發更多誤解」，顯然並未意識到全案已事涉更嚴重的刑法等法規。

今年三月，終於有監委表示，將深入調查此案受試者召募過程為何、有無違反研究倫理、相關審查及監督管理機制為何、是否涉及霸凌、相關機關或公務人員是否有違失等。雖然監院主動表態調查，但教育部仍遲於五月十九日才召開專案會議，決議對研究主持人台師大體育與運動科學系教授陳忠慶、共同主持人分別處五十萬元罰鍰，並處台師大一一O萬元罰鍰等。

但前述疑似避重就輕的處分，也引起受害者的不滿，貼文指「半年了，師大沒有道歉」。隨著網路怒火愈燒愈大，台師大才於十四日再發聲明稱，教練周台英以親筆信向學生道歉，但對於部分抽血非由專業護理人員執行，抽血前未提供完整說明並取得同意，卻只宣稱終止計畫執行，及銷毀所收集資料並不得納入研究分析與發表，甚至還認為受試者費用爭議係因教練思慮不周，處理程序並不適當。

至於教育部，次長張廖萬堅轉述，在德國出席世大運的部長鄭英耀對這起事件相當不滿與憤怒，認為台師大校方處理非常糟糕，卻對教育部這七個多月中的幾近不作為避而不談。

再如國科會，主委吳誠文雖希望台師大「好自為之」，並承諾兩個月內公布調查懲處結果，卻未提國科會在當初審查此項事涉人體侵入研究計畫，以及執行過程中，國科會是否已善盡監督之責？乃至需不需要全面清查相關研究計畫是否都存在類似現象。

至於衛福部，確實依據人體研究法此案主管機關為教育部，但終究事涉侵入人體的研究，相關過程繞不開專業醫事人員參與，乃至外界質疑數年抽血的血液檢體去向。衛福部除了發文促請教育部依法辦理，難道不該研議修法強化監督權責？

事涉學術界權力不對等霸凌違法事件，竟然必須要被害學生兩度舉行記者會控訴，甚至要摘下口罩淚訴「該遮遮掩掩的不是我」，背後凸顯的豈止是教練個人失職、學校包庇問題，更是整個民進黨政府的集體失能與推拖，人民怎能不怒？

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