1天數次恐傷身體 醫揪台師大抽血案疑點：合法人員不可能這樣抽
台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒，台北地檢署認為女足隊教練周台英疑涉強制、侵占等罪，將她列被告。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇發文指出此事件的疑點，並指出頻繁抽血對身體的風險，質疑：「到底是哪個環節出問題？」
姜冠宇在臉書發文，針對台師大抽血換學分的事件，他指出無論有沒有侵入人體，只要蒐集人體或調查行為結果，都要經過「人體試驗倫理委員會」，而倫理委員會知道此實驗方式，怎麼可能讓其方法通過，除非是當初審查的內容和實際做出來的方法不一樣才可能，但如果這樣，恐怕更加嚴重。
姜冠宇表示，一天之內頻繁抽血，對年輕人雖然不會導致抽血傷害，但會增加感染、血管損傷、心理傷害的風險，小則是靜脈炎，嚴重的話恐造成血管內血栓，「不知道會釀什麼禍」。
姜冠宇指出，醫師、護理師、醫檢師這種合法的抽血人員，不可能如此抽血，會對同一批人頻繁抽血有所察覺，假如不是專業人士抽血，還沒有血管破裂的情況，真的相當幸運。
姜冠宇透露，人體實驗就是在二次世界大戰後，許多實驗不道德對待戰俘，人類才在後來反思，制定相關規則，而老師即使不清楚，也應被「倫理審查委員」提醒，要通過「IRB（人體研究倫理審查委員會）」其實已經是國科會計畫，照理說國科會應要提醒要跑IRB，不可能沒有類似案例，最後姜冠宇也質疑到底哪個環節出錯。
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