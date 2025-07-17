快訊

薇帕今將生成估明海警 范斯高颱風下周出現…恐接近台灣東部自北部略過

「和我們的貿易額不大」 川普：150多國關稅稅率可能統一為10%或15%

注意1長音、2短音警報 北市城鎮韌性演習今1330啟動

直言台師大抽血案是「台灣恥辱」 律師怒批劉姓副教授：不善良還講幹話

聯合新聞網／ 綜合報導
台師大抽血研究案引發社會關注，律師李怡貞也為此發聲，要求反嗆女學生的劉姓副教授必須鄭重道歉。 聯合報系資料照
台師大抽血研究案引發社會關注，律師李怡貞也為此發聲，要求反嗆女學生的劉姓副教授必須鄭重道歉。 聯合報系資料照

台灣師範大學女足隊「抽血霸凌」事件持續延燒，除涉事教練周台英被懲處、列被告，運動競技學系劉姓副教授在Threads公然嗆聲被害簡姓女學生「整個師大都要跟你道歉嗎？」，也遭到撻伐。律師李怡貞昨(16)日也在臉書針對此事發表看法，認為劉姓副教授有愧於人師，應鄭重道歉。

李怡貞對此事在臉書連發多篇文章，對於劉姓副教授的一番話，她認為包括該名副教授在內，整個師大都要跟受害的女學生道歉。而劉姓副教授的言論，則讓李怡貞氣憤地表示：「邪惡盛行的唯一要件，是善良者的袖手旁觀，你不善良就算了，還好意思還在那邊講幹話？」

李怡貞痛心地說：「這件事已經被掩蓋多久了，學生被這樣的權勢不對等下強制抽血，傳到國際上根本是台灣的恥辱。」認為劉姓副教授不支持學生就算了，竟然還好意思質疑學生，「別人的女兒都不是女兒，是嗎？」

她要求該名副教授換位思考，若自己也是運動員，連續兩週每日被抽血3次再來說話，痛批他有愧於教授的地位，除了很會在學生傷口灑鹽，還幫學校提油救火超強。「請你鄭重道歉！」李怡貞並於留言區怒氣沖沖地表示：「台師大真的很誇張，需要這樣分不清是非強出頭的教授壓制學生啊？」

李怡貞也透過臉書向簡姓女學生喊話：「歡迎女足受害學生跟我聯繫，妳們沒權沒勢沒關係。剛好我這裡有一些。」因自己的女兒也愛踢足球，讓李怡貞坦言這起事件讓她看到哭出來。

網友則紛紛讚賞李怡貞能在此時仗義直言，有網友希望外界能進一步追查此事，包括學生被抽出的血送到何處，有人也覺得目前台師大僅被罰110萬元太輕，認為台師大真的是「有夠誇張的學校」，希望律師能幫忙一舉揪出有問題的老師。

教練 律師 台師大

延伸閱讀

捲台師大女足「吸血案」！女學生當白老鼠留終身遺憾 怒回：原諒？下輩子吧

副教授嗆抽血受害生「全師大都要跟你道歉嗎？」 網怒：這是高教常態？

台大名醫收詐騙訊息 1招成功逼退獲眾人讚爆：學起來　

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

相關新聞

台師大粉專悄刪周台英道歉信止血 網再轟：丟臉的學校

台灣師範大學女足隊抽血霸凌事件延燒，行政院長卓榮泰昨表達對此案憤怒、無法接受，台北地檢署認為女足隊教練周台英疑涉強制、侵...

台師大「抽血換學分」 女足教練周台英列被告

台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒，台北地檢署認為女足隊教練周台英疑涉強制、侵占等罪，昨分他字案偵辦，將周列被告，指...

獨／台師大女足爆抽血換學分 教練周台英「深刻反省」：被控霸凌太沉重

台灣師範大學女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血惹議，校方教評會審議做出不予晉薪等5項懲處，被質疑懲處過輕，台師大...

台師大抽血案 他轟校方和周台英：涉法恐入獄服刑還不構成解聘理由？

台師大女足隊抽血霸凌案，驚動行政院長卓榮泰，北檢也主動偵辦，校方再度向社會大眾道歉。而涉案的教練周台英昨天喊冤，她稱做實...

直言台師大抽血案是「台灣恥辱」 律師怒批劉姓副教授：不善良還講幹話

台灣師範大學女足隊「抽血霸凌」一案持續延燒，除涉事教練周台英，因運動競技學系劉姓副教授在Threads公然嗆聲被害的簡姓女學生：「整個師大都要跟你道歉嗎？」讓劉姓副教授遭炎上。律師李怡貞昨(16)日也在臉書針對此事發表看法，認為劉姓副教授有愧於人師，請鄭重道歉。

冷眼集／學校師師相護 政府只會震怒

台師大去年底即遭立委踢爆，女足教練以扣學分方式，要求學生配合國科會計畫抽血實驗，不僅牽涉人體試驗倫理的嚴重違規，更涉及長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。