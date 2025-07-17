直言台師大抽血案是「台灣恥辱」 律師怒批劉姓副教授：不善良還講幹話
台灣師範大學女足隊「抽血霸凌」事件持續延燒，除涉事教練周台英被懲處、列被告，運動競技學系劉姓副教授在Threads公然嗆聲被害簡姓女學生「整個師大都要跟你道歉嗎？」，也遭到撻伐。律師李怡貞昨(16)日也在臉書針對此事發表看法，認為劉姓副教授有愧於人師，應鄭重道歉。
李怡貞對此事在臉書連發多篇文章，對於劉姓副教授的一番話，她認為包括該名副教授在內，整個師大都要跟受害的女學生道歉。而劉姓副教授的言論，則讓李怡貞氣憤地表示：「邪惡盛行的唯一要件，是善良者的袖手旁觀，你不善良就算了，還好意思還在那邊講幹話？」
李怡貞痛心地說：「這件事已經被掩蓋多久了，學生被這樣的權勢不對等下強制抽血，傳到國際上根本是台灣的恥辱。」認為劉姓副教授不支持學生就算了，竟然還好意思質疑學生，「別人的女兒都不是女兒，是嗎？」
她要求該名副教授換位思考，若自己也是運動員，連續兩週每日被抽血3次再來說話，痛批他有愧於教授的地位，除了很會在學生傷口灑鹽，還幫學校提油救火超強。「請你鄭重道歉！」李怡貞並於留言區怒氣沖沖地表示：「台師大真的很誇張，需要這樣分不清是非強出頭的教授壓制學生啊？」
李怡貞也透過臉書向簡姓女學生喊話：「歡迎女足受害學生跟我聯繫，妳們沒權沒勢沒關係。剛好我這裡有一些。」因自己的女兒也愛踢足球，讓李怡貞坦言這起事件讓她看到哭出來。
網友則紛紛讚賞李怡貞能在此時仗義直言，有網友希望外界能進一步追查此事，包括學生被抽出的血送到何處，有人也覺得目前台師大僅被罰110萬元太輕，認為台師大真的是「有夠誇張的學校」，希望律師能幫忙一舉揪出有問題的老師。
▪整理包／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答
▪杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜
▪建臺高中分科測驗搞出大烏龍 校方出面懇求：給孩子應考機會
▪高中學霸「最佳辯士」遭4校封殺！分科前發聲 名醫：氣度超乎想像
▪建臺高中報錯科風波延燒！學生揭內鬥亂象：下學期能否開學都不知道
▪中小學陷教師荒…這年再遇退休潮！教育部對策曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言