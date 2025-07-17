直言台師大抽血案是「台灣恥辱」 律師怒批劉姓副教授：不善良還講幹話

台灣師範大學女足隊「抽血霸凌」事件持續延燒，除涉事教練周台英被懲處、列被告，運動競技學系劉姓副教授在Threads公然嗆聲被害簡姓女學生「整個師大都要跟你道歉嗎？」，也遭到撻伐。律師李怡貞昨(16)日也在臉書針對此事發表看法，認為劉姓副教授有愧於人師，應鄭重道歉。

李怡貞對此事在臉書連發多篇文章，對於劉姓副教授的一番話，她認為包括該名副教授在內，整個師大都要跟受害的女學生道歉。而劉姓副教授的言論，則讓李怡貞氣憤地表示：「邪惡盛行的唯一要件，是善良者的袖手旁觀，你不善良就算了，還好意思還在那邊講幹話？」

李怡貞痛心地說：「這件事已經被掩蓋多久了，學生被這樣的權勢不對等下強制抽血，傳到國際上根本是台灣的恥辱。」認為劉姓副教授不支持學生就算了，竟然還好意思質疑學生，「別人的女兒都不是女兒，是嗎？」

她要求該名副教授換位思考，若自己也是運動員，連續兩週每日被抽血3次再來說話，痛批他有愧於教授的地位，除了很會在學生傷口灑鹽，還幫學校提油救火超強。「請你鄭重道歉！」李怡貞並於留言區怒氣沖沖地表示：「台師大真的很誇張，需要這樣分不清是非強出頭的教授壓制學生啊？」

李怡貞也透過臉書向簡姓女學生喊話：「歡迎女足受害學生跟我聯繫，妳們沒權沒勢沒關係。剛好我這裡有一些。」因自己的女兒也愛踢足球，讓李怡貞坦言這起事件讓她看到哭出來。

網友則紛紛讚賞李怡貞能在此時仗義直言，有網友希望外界能進一步追查此事，包括學生被抽出的血送到何處，有人也覺得目前台師大僅被罰110萬元太輕，認為台師大真的是「有夠誇張的學校」，希望律師能幫忙一舉揪出有問題的老師。

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