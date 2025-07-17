台師大粉專悄刪周台英道歉信止血 網再轟：丟臉的學校
台灣師範大學女足隊抽血霸凌事件延燒，行政院長卓榮泰昨表達對此案憤怒、無法接受，台北地檢署認為女足隊教練周台英疑涉強制、侵占等罪，昨分他字案偵辦，將周列被告。校方日前在臉書發6點聲明，還貼出周台英的165字道歉信，慘遭網友砲轟，該篇文章已悄悄下架，昨晚9時許換上新的聲明文章。
台師大抽血案去年底就被踢爆，直到近來愈來愈多「白老鼠」受害學生在社群平台吐露自身慘痛遭遇，引起討論。校方搶先在立委開記者會前透過臉書發布6點聲明，並公布周姓教練的親筆道歉信，意圖止血。不過，該篇道歉信，包括標題、標點符號、簽名、日期的字數在內只有165字。
網友說，「這根本不是道歉吧，精神喊話真的有夠假的。要道歉就好好道歉，最後還在上對下的發言，真的很令人無語」、「這到底什麼避重就輕的聲明跟道歉？不是用手寫就比較有誠意欸」。
台師大最新的聲明「就女子足球隊事件 臺師大校長向社會致歉 啟動重審懲處、補償及改革措施」，羅列8點表態會全面檢討、向社會大眾道歉。不過，網友不領情，網友表示，「丟臉的學校」、「真的有歉意就不會po出上一篇荒腔走板的道歉文，還發限時動態，深怕大家沒看到師大在停損。真是令人生氣」。
也有網友說，「教練請交代清楚抽學生血到底作為何用！知悉此事，卻無作為的校方，所有人皆不適任於教師職，出來道歉，並建議開除」、「這封信最遲半年前就該有了」、「長時間包庇可怕的老師，這種學校太令人搖頭了」、「校長要不要任期內每天捐血100cc為學術貢獻」、「非得上新聞了，輿論擋不住了，才願意道歉，醜陋極了」。
●「給師大女足隊道歉信」全文：
首先恭禧妳們獲得今年大專盃！
去年女足事件，身為女足教練，對事件造成相關學生、師長及學校聲譽的傷害，在此先深深表達我最誠摯的歉意！讓妳們的心情與情緒深受影響，也要向妳們說聲〃對不起〃！
一個比賽結束也是另一個競爭的開始，妳們都是女足界最好的新苗，未來的頂柱，希望妳們能再接再厲！努力！加油！
周台英上 2025.5.1
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