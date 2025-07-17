台師大抽血案 女足教練周台英列被告

台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒，台北地檢署認為女足隊教練周台英疑涉強制、侵占等罪，昨分他字案偵辦，將周列被告，指派打擊民生犯罪專組檢察官偵辦，近日將向台師大、教育部、國科會等調閱資料，不排除傳喚被害人查證後，傳周到案說明。

教育部則表示，該案涉及研究倫理重大瑕疵，教師未遵守人體研究法規範，認定台師大及其審查會未善盡監督責任，對台師大處以一一○萬元罰鍰，且自七月一日起停止受理新案人體研究審查，限期三個月內改善並報教育部。周台英和研究主持人、台師大教授陳忠慶則各處五十萬元罰鍰，一年內不得申請政府機關補助。

對此，台師大校長吳正己昨向受害學生、家長致歉，並承諾將於二周內重新審議、完成教師懲處。周台英則坦承過程中有瑕疵和方式不當，已經深切反省，也願意接受該有的懲處，可是擴大成自己要傷害學生或霸凌學生，「真的太過沉重」。

台師大去年十一月底爆出學生選手淪為國科會與教練、教授的實驗白老鼠，被迫在寒暑假期間，連續十四天須配合抽血，每日三次，每日從早上五時起床，做到晚間九時，學生若不願意配合，就以扣留四年卅二學分作為威脅，抽血執行的過程在初期甚至是無醫事人員資格者，受試費一千兩百元也沒有發給學生。

學生日前於記者會上痛陳，指四年學分是以二百管血液換得，連續抽血至第八天，兩手血管已難抽到血液，換抽手腕也失敗，連扎了六針才抽中血；更有學生在社群平台表示，入學後幾無踢球訓練，卻是一直在抽血檢測。

事件爆發半年多後，台師大校園霸凌防制委員會審議日前公布調查結果，建議應解聘周台英且二年內不得聘任，但未料系教評會認為周師有悔意，推翻調查建議，僅給予周師不予晉薪等五項行政懲處，引發社會譁然。

行政院長卓榮泰表示，自己跟國人一樣無法接受，也非常憤怒，除要求國科會停止該項計畫並全面檢討，不得再有類似的行為發生，也要求教育部通令台師大對受害學生進行補救，並對該名教練給予最嚴厲的處置，以正台師大校風。

教育部常務次長朱俊彰表示，教育部已召開霸凌審議委員會，將針對學校教評會決議做最嚴格審視，並與國科會組成調查小組，一併調查研究案當事人過去相關情事教育部將往前追溯，一併清查是否影響學生權益與傷害研究倫理。

教育部政次張廖萬堅強調，教育部長鄭英耀正在德國考察世大運，已嚴正表達不滿、憤怒，「台師大處理得相當糟糕。」至於抽血可能涉及刑法強制罪等項目，會徵求學生同意，請學生提供資料，若有需要將一併送交地檢署調查。

台師大昨晚也發出八點聲明，強調此次事件是學校管理與監督的失責，會全面檢討教練聘任與考核制度、運動代表隊訓練與課程設計，及學術研究倫理審查與監督機制，並負起相關責任。受試費會全數返還，並持續關注學生諮商輔導。台師大也做出課程調整，將運動競技學系大四「專長訓練」必修課程，自下學期起改為選修，確保學生可自由選擇。

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