台師大抽血案／憲法法庭判決 人血屬高敏感個資

台師大爆出強迫學生「抽血換學分」爭議，法界批「太荒謬」。法官直言，要求學生抽血，恐嚇罪較難成罪，不過學生可提侵權行為損害賠償訴訟，若因此心靈受創、精神痛苦，可請求精神慰撫金。

憲法法庭二○二二年曾針對肇事駕駛人受強制抽血檢測酒精濃度案，作出憲判字第一號判決，指交通勤務警察就駕駛肇事拒絕接受或肇事無法實施吐氣酒測，認有實施血液酒精濃度測試，以檢定體內酒精濃度值之合理性與必要性時，強制取證程序應報檢察官核發鑑定許可書。

判決理由直指，人體內血液等體液組織，蘊含有人各不同且終身不變之生物資訊，為高敏感個人資訊載體，強制抽血觸及重要個人資訊隱私範圍。

律師沈元楷說，刑法第三○四條強制罪規定，以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利，處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金，學生被迫抽血，顯然是被迫行無義務之事。

一名法官也提到，要求學生抽血，恐嚇罪較難成罪，而強制罪刑度較恐嚇罪高，範圍也較寬，亦非告訴乃論之罪。台灣高等法院一名法官說，女學生可提侵權行為損害賠償訴訟。

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