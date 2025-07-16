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台師大抽血案 醫倫會委員：日抽3次很不尋常

聯合報／ 記者李青縈林麗玉／台北報導

台師大女足教練周台英爆出強迫學生配合研究，參與抽血與體能實驗，連續十四天、每天三次，且由無醫事資格者抽血，引發熱議。醫事檢驗師公會全聯會理事長賴信亨表示，不正確抽血方法將傷害肌肉組織，這對於需要激烈張力運動的選手來說，傷害更嚴重。

賴信亨說，從公開影片來看，抽血者明顯不是專業人員，例如出現局部溶血、血管破裂等，更有觸摸針頭讓細菌打入體內等誇張景象，感染風險極高。一般民眾抽血後還可休息，但運動員若繼續從事高張力訓練，將對肌肉組織造成極大傷害。學校跟計畫承接醫院必須負起責任，而調查內容也應對外公開，讓社會了解始末。

一名擔任醫院人體研究倫理審查委員會的委員表示，如果以研究目的，大都一天抽血一次，同一天抽血三次，這不尋常。該項研究計畫應提出三項說明，包括是否必要抽血三次，目的為何？每一次抽多少量？依據文獻、研究等闡述，此次抽血可能帶來的多大傷害等。

該委員也提到，受試者必須在自主、願意協助研究參與，不可有任何利益交換。若學生是為學分而參加研究，屬於權勢或引誘、交換等形式，執行研究老師均已違反研究倫理，十分不妥。

教練 台師大

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