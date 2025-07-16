主委轟「沒良知」…台師大抽血案 國科會：2個月內公布調查結果

台師大女足教練周台英遭爆未依照學術倫理與人體研究規範，長期強迫學生抽血進行人體實驗。據了解，該計畫全名「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，內含四個子項，國科會每年補助約九百萬，三年約二千七百萬，並事涉多間大學。

對此，國科會主委吳誠文強調，若執行國科會計畫的教授未依規範進行人體研究、未妥善保護作為相對弱勢的學生受試者，甚至利用學生進行不當實驗，這不僅違反研究倫理，更有失教育者的基本良知。將於二個月內公布調查結果，最重處罰包括追繳研究經費、停權等。

據了解，該項研究是國科會精準運科計畫旗下的子計畫，原旨在蒐集選手體能與生理數據，參與的教授、醫師在體壇都相當知名，包括台師大教授陳忠慶、被封為「金牌守護神」的長庚醫師林瀛洲、中央大學副校長阮啟弘、中央大學教授葉士青等共同執行。

林瀛洲昨電話關機，未取得回應。林口長庚醫院則發聲明，指該研究為單一整合型計畫，各子計畫獨立執行其研究項目。林醫師參與之子計畫，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範。中央大學也說，中大認知神經科學研究所子計畫參與內容僅限於非侵入性檢測，研究過程皆遵守人體試驗委員會規範。

不過吳誠文表示，該事件恐非個案，而是體育學門長期以來研究文化問題，擔心若長期以科學研究之名進行不當人體實驗，將嚴重傷害學生權益與科學信譽。國科會半年來，多次發函要求台師大調查，該校卻屢屢拖延，導致調查進度遲緩。已要求校方一個月內提出全面性調查報告，國科會也將於兩個月內完成深入調查，對外公布完整報告。

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