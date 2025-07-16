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冷眼集／學校師師相護 政府只會震怒

聯合報／ 本報記者許維寧邱瓊玉

台師大去年底即遭立委踢爆，女足教練以扣學分方式，要求學生配合國科會計畫抽血實驗，不僅牽涉人體試驗倫理的嚴重違規，更涉及長期的權力壓迫與校園霸凌，然而台師大對內卻輕縱失職教練，對外推諉淡化，甚至未對受害學生致歉，「以沉默包庇錯誤」的下場，導致輿論延燒。

體育生因運動生涯和專長之故，資源與人脈多掌握在教練手中，導致其面對教練不合理的要求往往不得不從。台師大霸凌調查小組曾做成建議，應將周姓教練解聘兩年，顯見違失重大。

依慣例，教評會通常多尊重調查小組建議，然而該案罕見推翻，僅將其停職、停薪並移除教練與行政職務，顯然輕縱失格之人。令人費解的是，學校未曾說明推翻委員會建議的法理依據，只用「多方考量」籠統帶過，也難怪學生心寒，甚至坐實了外界對校園體制「師師相護」的質疑。

台師大肩負培育下一代教師的重責大任，然而當校園內發生嚴重權力壓迫時，校方的第一反應不是保護學生，而是保住體系中的既得利益者，吹哨者簡奇陞一句「該遮遮掩掩的不是我」，更是一語戳破台師大至今對事件的態度，校方的「遮掩」，對威權縱容、對學生漠視、對制度虛應故事，這樣的校風能教出什麼樣的老師？

諷刺的是，雖然該案從曝光至今逾半年，卻因為台師大被炎上，原本悄不作聲的行政院、教育部、國科會，昨天才突然醒過來，輪番表達「震怒」，痛斥學校，仿佛主管機關毫無監督之責。

就像受害學生所言「如果這幾年來，哪怕只有一個人站出來，學生根本不用承受這一切」。主管機關若總是僅扮演「事後震怒」的角色，難保類似事件不會一再發生。至於台師大若真有心重建社會大眾的信任，除了重啟調查外，更應對外公開說清楚，否則沉默與放任，就是共犯。

教練 台師大

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