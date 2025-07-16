台師大前女足教練喊冤！周台英：實驗出於善意 說霸凌太沉重

台師大女足抽血案持續延燒，被指控權勢霸凌的女足隊教練周台英昨接受本報採訪時，強調進台師大任教今年第廿二年，自己也是選手出身，做這個實驗的出發點，是出於善意，希望用科學訓練讓學生成長，沒想到會造成學生的負擔和壓力，始料未及。

但她也承認，過程中有瑕疵和處理方式不當，「自己需要好好省思，也願意接受該有的懲處」，可是擴大成是要傷害學生或霸凌學生，「真的太過沉重」。

台師大運動競技學系副教授周台英，曾是中華台北女子足球代表隊的主力前鋒，一九七九年時獲選最佳球員，退役後轉任教練，曾任台師大女足隊教練、中華隊總教練。

周台英坦言，進行測驗前有先口頭徵詢招募的程序，但因為疏失沒有在當下立即簽署同意書，的確事後才補簽同意書。整個計畫抽血都是依照研究倫理相關規定，聘請持有護理師執照者執行抽血。抽血也不是部分媒體報導的實驗連續做十四天，每天要抽三次血。這種研究是無法通過研究倫理委員會審查的。

周台英表示，霸凌委員會原本是建議學校予以解聘並議決兩年不得聘任為教師，自認這是「裁處過重」，跟律師商討後，針對霸凌委員會列出的九點理由予以解釋，並且提出上訴。經過學校三級三審教評會討論後，改成五項懲處，「沒想到，還沒收到教育部回覆，這一波又打來了」。

在足球界闖蕩四、五十年，周台英說，事情發生後，打破了自己對人的信任和認知，「我對學生很用心且全心全意。」不過她也深信人性本善，「先檢討自己比較重要」。

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