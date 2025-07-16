爆台師大「人血換學分」 足球員簡奇陞：吹哨吹到所有人聽到

台師大女足隊強迫選手參與抽血與體能實驗案持續延燒，政院、教育部、國科會昨都出面力挺學生，台師大也致歉，不過受害學生簡奇陞昨仍難過表示，如果這幾年來，哪怕只有一個人站出來，我們今天就不用承受這一切。

簡奇陞表示，選擇站出來把哨子吹得這麼大聲，就吹好吹滿，吹到全部的人都聽得到，吹到做壞事的人會怕，吹到那些還在被欺負的人知道，有人會替他們吹哨，這種事情不可以發生。但也呼籲外界不要以同樣的霸凌方式對待涉事教練或教授。

今年剛從台師大競技系畢業的簡奇陞表示，人體實驗往往在寒暑假舉行，為期十四天，大學四年就被安排八次人體實驗，曾在颱風天被要求騎機車前往台北市立大學天母校區，「有人摔車，但沒人管」。

簡奇陞表示，早上七時要抽血，六時卅分就得到場。抽完血馬上接著做體能測驗、大肌群檢測、生理數據檢測，十四天實驗期間，每天都被要求至少抽取兩管血液樣本，不達標就會不斷重抽。有同學一天內被扎了六針，甚至在血管找不到時不斷「鑽針」，雙手瘀青，卻無任何師長關心。

簡奇陞說，許多參與的同學都是靠足球專長考進台師大競技系，因此被教練以「團隊榮譽」、「大局為重」等理由要求配合，「你是女足隊的一份子，你怎麼可以有自己安排？這是球隊的安排。」學生無法拒絕，也無從選擇，有同學因不願參加抽血，被威脅後選擇休學。

簡奇陞表示，這次揭露不是為了攻擊學校或報復某個人，而是希望台師大能正視處理態度與人權問題。她也感慨家長當初無法介入，是因為學生根本不敢、也不懂得如何向家長說明，因此許多家長知道後都很震驚，但為時已晚。

簡奇陞還說，這幾天很多師大校友去領畢業證書心情很複雜，說不知道還該不該以這個學校為榮，自己想跟所有師大校友說「請以自己為榮」，師大的招牌是靠這些校友、善良的老師撐起來的，而那些真正在砸師大招牌的人，大家可以張開眼睛自己看清楚。

「我們只是說了真話，表達了害怕，卻從那天起成了不乖的學生、愛抱怨的球員。」台師大女足隊另一名隊員哽咽控訴，針頭一次次刺入手臂時，只能悄悄握緊拳頭，把眼淚吞回去。她質疑，為什麼要讓球員承受這一切？曾經熱愛的校隊，如今成了壓力的來源。彷彿在這個體制裡，不說話才是對的。

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