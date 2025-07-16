獨／台師大女足爆抽血換學分 教練周台英「深刻反省」：被控霸凌太沉重

台灣師範大學女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血惹議，校方教評會審議做出不予晉薪等5項懲處，被質疑懲處過輕，台師大校方稍早表示將重新審議三級教評會決議。周台英接受聯合報採訪時坦承過程中有瑕疵和方式不當，已經深切反省，也願意接受該有的懲處，可是擴大成她要傷害學生或霸凌學生，「真的太過沉重。」

民進黨立委陳培瑜去年揭露，國科會的精準運動科學研究計畫中，台師大女足教練要求選手配合實驗長達數年，連續十四天須配合抽血、每天三次，且抽血執行過程初期以無醫事資格者採血，學生不配合就威脅扣住畢業學分或退學等。台師大隨後啟動調查機制。

事隔七個多月，台師大女足選手再次於數日前在網路社群平台發文表示，一直未收到學校道歉及承認錯誤。多名民進黨立委也召開記者會指出，用學分威脅恐涉刑法強制罪，學生受試費用要繳回成球隊公基金，也涉刑法侵占罪。

台師大校方昨天向大眾致歉，並說明經教師評審委員會討論後，做出5項懲處，包括：「次學年起不予晉薪」、「不得超授鐘點」、「不得在校內外兼職兼課」、「不得申請留職留薪出國研究或進修」、「不得擔任校內各級教評會委員或行政、學術主管」。

周台英接受聯合報採訪時表示，去年11月事情發生後，她已經深切反省，並接受倫理委員會和霸凌委員會的調查。

關於霸凌委員會原本是建議學校予以解聘並議決2年不得聘任她為教師，對此，周台英認為「裁處過重」，跟律師商討後，針對霸凌委員會列出的九點理由予以解釋，並且提出上訴。經過學校三級三審教評會討論後，改成5項懲處，「沒想到，還沒收到教育部回覆，這一波又打來了。」

周台英表示，她進台師大任教今年第22年，前兩年是約聘老師。她自己也是選手出身，自認一路走來都是從學生的角度出發，之所以做這個實驗的出發點，也是出於善意，希望用科學訓練讓學生成長，但沒想到會造成學生的負擔和壓力，始料未及。但她也承認，過程中有瑕疵和處理方式不當，「自己需要好好省思，也願意接受該有的懲處」，可是擴大成她要傷害學生或霸凌學生，「真的太過沉重。」

在足球界闖蕩四、五十年，周台英說，她的人生除了足球，還是足球。這件事發生後，她也打破了自己對人的信任和認知，「當我覺得對學生很用心且全心全意時，卻發生這樣的事。」

不過她也強調，她相信人都是善的，「先檢討自己比較重要。」如果學校最後真的決定解聘她，她會跟律師討論。如果律師覺得這個裁處公平，那她就安靜走人。但若律師覺得要替自己爭取一次機會，那她就會再上訴。

針對目前外界的指控，周台英回應指出，有些並未參與「國科會精準運科研究計畫2.0」實驗的學生，不知其出面指控的依據為何？「國科會精準運科研究計畫2.0」為一個四年期計畫，執行期限為112至115年。台師大「國科會精準運科研究計畫2.0」才執行二年（112至113年），不懂為何「國科會精準運科研究計畫2.0」會變成執行七年了？此外，新生入學後，固定抽血也不是事實，不清楚為何會有這樣子的指控？

不過周台英也坦言，國科會精準運科研究計畫執行時，在進行測驗前有先口頭徵詢招募的程序，因為疏失沒有在當下立即簽署同意書，的確事後才補簽同意書。然而，國科會精準運科研究計畫抽血，是依照研究倫理相關規定，聘請持有護理師執照執行抽血。抽血也不是媒體報導的實驗連續做14天，每天要抽三次血。這種研究是無法通過研究倫理委員會審查的。

周台英說，選手參加國科會精準運科研究計畫與這些選手上課之間是二碼事，不知為何會被扯在一起？此外，她的博士論文不僅無涉及抽血，也完全與國科會精準運科研究計畫無關，也不知道為何要將這二件應牽扯在一起？

一名台師大運動與休閒學院教授則點出有關「運動代表隊」的特殊性問題，他說，因為女足隊除了是運動代表隊，也要修「專長訓練」的學分，而周老師本身是專長訓練學分的老師，同時也是女足隊的教練，所以學生因此可能會覺得「我不配合你抽血，我就拿不到學分」，因此用很聳動的「抽血換學分」的說法，但是據他所知，周老師從來沒有當過一個學生。但是，學生有沒有因為周老師的管教方式太嚴格，所以不敢不聽話，才沒有被當掉，這就要回歸到周老師管教的問題。

教育部則指出，此案先經台師大研究倫理審查委員會調查確認違規後，教育部於5月19日召開專案會議，認定台師大及其研究倫理審查會未善盡監督與查核責任，且屬情節重大，決議對研究主持人台師大體育與運動科學系教授陳忠慶、共同主持人分別處50萬元罰鍰，並且1年內不得申請政府機關或政府捐助成立的財團法人研究經費補助。

教育部也處台師大110萬元罰鍰，並命台師大自114年7月1日起停止受理新案人體研究審查，限期3個月內完成改善並函報教育部。對於教師處分落差的情形，教育部會盡速召開「校園霸凌事件審議委員會」，嚴格檢視台師大教評會所作出的決議，如有違法或不當會退回要求重審。

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