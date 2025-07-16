女足遭逼抽血換學分！教練從輕發落 台師大校長道歉吐8聲明

國立台灣師範大學女足教練以扣學分等方式，要求選手配合抽血，今遭教育部、國科會、行政院輪流砲轟。晚間台師大再發布8點聲明，校長吳正己向受害學生、家長與社會大眾致上最深歉意，並承諾將於二周內重新審議、完成教師懲處。

立委陳培瑜去年11月即揭露，台師大女足教練要求選手配合國科會計畫抽血、每天三次，連續14天，學生若不配合，就威脅扣住畢業學分，有學生連續抽血數日，兩手血管已難抽到血液，換抽手腕也失敗，苦不堪言；更有學生表示，入學後幾無踢球訓練，一直在抽血檢測，甚至被下封口令，禁止對外表明是實驗。

台師大霸凌防治調查委員會日前調查完竣，建議應解聘周台英且二年內不得聘任，但未料系教評會認為周師有悔意，便推翻建議，僅給予周師五項行政懲處，引發社會譁然。

台師大今天晚間發布8點聲明，表示此次事件是學校管理與監督的失責，會全面檢討教練聘任與考核制度、運動代表隊訓練與課程設計，及學術研究倫理審查與監督機制，並負起相關責任。

台師大表示，誠心接受各界譴責，對女子足球隊學生致歉，另對於三級教評會的決議，將立即啟動程序、重新審議，並於二周內依法完成懲處。對於教育部、國科會以及檢調單位的調查也將全力配合，提供所需資料，校內調查若發現不法情事，也會主動依法究責。

台師大也說明，教評會重新審議過程中，會依教師法審議暫時停聘處置，以避免教練與有關學生有任何接觸，至於學生反映受試費用未收到，已再次進行確認，過往學生所有繳回作為隊費的費用一定會全數退還，並會持續關注學生諮商輔導。

台師大也做出課程調整，將運動競技學系大四「專長訓練」必修課程，自下學期起改為選修，確保學生可自由選擇。台師大也說，教育部對於學校、主持人及共同主持人研究倫理處罰，均坦然接受，未來將全面檢討學術倫理審查及督導機制，並推動提升學術倫理教育。

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