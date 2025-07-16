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台師大女足抽血案教育部主導 衛福部1狀況可介入

聯合報／ 記者李青縈沈能元／台北即時報導
台師大抽血研究一事，行政院長卓榮泰憤要求衛福部依法要追究該計畫主持人責任。聯合報系資料照
台師大抽血研究一事，行政院長卓榮泰憤要求衛福部依法要追究該計畫主持人責任。聯合報系資料照

台師大教練以學分強迫女足學生配合抽血研究，行政院長卓榮泰憤怒並表示，國科會應停止該項計畫，也要求衛福部依法要追究該計畫主持人責任，若有其他人也涉有不法或不當的行為，將一併論處。衛福部次長林靜儀指出，若計畫有與醫療相關機構合作，會請醫事司了解醫療機構的人體試驗倫理委員會（IRB）是如何處理的。

林靜儀說，依「人體研究法」，人體研究之監督、查核、管理、處分及研究對象權益保障等事項，由研究主持人所屬機關（構）、學校、法人或團體之中央目的事業主管機關管轄；衛福部會依法及權責劃分，發文促請教育部依法辦理，同時附上相關法規，請教育部進行相關調查及懲處。

衛福部醫事司司長劉越萍指出，國立臺灣師範大學隸屬教育部，應由教育部就前開疑議內容釐清及調查，並進行全權管理及監督。衛福部已函請教育部本權責辦理相關調查及處分，並促請教育部依法辦理。衛福部僅能督促教育部，並且徹底審查倫理審查委員會（IRB）。

劉越萍強調，衛福部督促教育部把IRB「翻過來審查一遍」，包含審查流程是否確實落實、計畫內容是否合理、執行是否依照通過內容等。目前尚未看到教育部的調查報告，無從得知細節，只知道教育部仍在調查中。

「對於這次事件，感到十分震驚。」林靜儀說，她現在十分想知道，這麼多的學生的血液檢體去哪裡了？且十分疑惑是學校處理血液檢體嗎？或是與醫療相關機構合作？但目前相關研究計畫都在台師大，須由教育部進行調查，但已要求醫事司進一步了解，若相關計畫有與醫療相關機構合作，那該機構的人體試驗倫理委員會（IRB）是如何處理的，衛福部就可以進行了解。

林靜儀說，目前依職權畫分進行處理，但如果相關計畫涉及抽學生的血液，當時台師大的人體試驗倫理委員會是如何審查的，這部分須由教育部調查。

至於，卓榮泰說，對於所有受害學生也要有妥善的照護，尤其對她們身體、心理所受的創傷，要有妥善的照護跟輔導的措施。林靜儀說，在校生的心理輔導與諮商，仍由學校處理，但若是畢業生已無學生身份，將由衛福部及相關單位進行協助。

衛福部 林靜儀 教育部 教練 台師大 卓榮泰

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