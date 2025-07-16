毀生涯、颱風逼出門 女足抽血案吹哨者：盼台師大正視處理態度與人權

台師大女足隊強迫參與抽血與體能測驗案持續延燒。受害學生簡奇陞接受本報採訪時表示，過去4年暑假與寒假，她總共被安排進行8次類似的人體實驗，實驗內容不僅包括每日抽血、跑體能與肌力測試，還曾在颱風天被要求自行騎機車前往台北市立大學進行檢測，學生無法拒絕，也無從選擇，有同學因不願參加抽血測試被威脅後選擇休學。

傳出台師大足球教練周台英自從108年起就迫使學生參加人體實驗，簡奇陞難過地說：「如果這7年內，哪怕只有一個人站出來，我們今天就不用承受這一切。」她進一步說，過去沒有一個學姊、沒有一個師長要站出來制止這件事情，沒有一個人敢提出疑問，所以事情才會發生。現在選擇站出來把哨子吹得這麼大聲，就吹好吹滿，吹到全部的人都聽得到，吹到做壞事的人會怕，吹到那些還在被欺負的人知道，有人會替他們吹哨，這種事情不可以發生。

簡奇陞指出，這些實驗往往在暑假或寒假舉行，為期14天，地點集中在台師大公館校區體育館三樓。「早上7點要抽血，我們6點半就得到場。抽完血馬上接著做體能測驗、大肌群檢測、生理數據檢測，一整天都待在體育館，根本沒有自己的時間。」

她說，儀器只有一台，像是「等速機」這類用來測最大肌力的設備，一個人測一次就要30至40分鐘，20個人就要將近800分鐘，「所以我們只能一直等，一整天都耗在那裡。」有時甚至需移動到台北市立大學天母校區進行特定測試，即使遇到颱風也不例外。「我們只能自己騎車過去，有人還摔車，但沒人管。」

簡奇陞說，實驗通知往往都在前一周甚至前三天才臨時發出，讓學生無法事先安排家務或返鄉，「有學妹原本安排要出國旅遊，被抓去樓梯口罵了一個半小時，只因為她不想參加實驗。」她指出，許多參與的同學都是靠足球專長考進台師大競技系，因此被教練以「團隊榮譽」、「以大局為重」等理由要求配合實驗，「你是女足隊的一份子，你怎麼可以有自己安排？這是球隊的安排。」

「我們只是說了真話，表達了害怕，卻從那天起成了不乖的學生、愛抱怨的球員。」台師大女足隊另一名隊員哽咽控訴，在連續14天的抽血實驗中，她們飽受壓力與身體創傷，卻只能選擇沉默。她回憶，針筒一次次刺入手臂時，只能悄悄握緊拳頭，把眼淚吞回去。「因為一旦喊痛，別人就會說我太誇張，太脆弱。」

更嚴重的是，實驗背後連結的是學生的畢業資格。「老師掌握專長必修學分，他說不讓你畢業，你就畢不了業。我們根本不是因為撐不住壓力才休學，是被逼到沒辦法，只能離開。」另有學生指控，在14天實驗期間，每天都被要求至少抽取兩管血液樣本，不達標就會不斷重抽。有同學一天內被扎了六針，甚至在血管找不到時不斷「鑽針」，雙手瘀青，卻無任何師長關心。

簡奇陞表示，「我們問為什麼要抽，他只說抽到我要的量為止。不是抽三次或三十次的問題，是你就是給我抽到夠。」曾有學生因不願意參與實驗，只是單純希望回家探望家人，也遭到訓斥與排擠，最後選擇休學。有人在休學後未能及時復學，面臨學籍被取消，等同大學生涯被毀。

簡奇陞表示，這次揭露不是為了攻擊學校或報復某個人，而是希望台師大能正視處理態度與人權問題。沒有要毀掉學校的聲譽，而是要保護學生不再被傷害。她也感慨家長當初無法介入，是因為學生根本不敢、也不懂得如何向家長說明。因此許多家長知道後都很震驚，但為時已晚。

這位女足隊員質疑，為什麼要讓球員承受這一切？曾經熱愛的校隊，如今成了壓力的來源。彷彿在這個體制裡，不說話才是對的。她說，這次選擇站出來，是希望讓更多人知道：這樣的沉默，不該再被迫重演。簡奇陞表示，她不希望事件造成更多傷害，也呼籲外界不要以同樣的霸凌方式對待涉事教練或教授。

簡奇陞表示，一直都沒有攻擊教練，也沒有攻擊教授，最不開心、最不滿意的就是台師大的處理方式跟態度，現在全國人民也都看到了，這幾天很多師大校友去領畢業證書，他們的心情很複雜，說不知道還該不該以這個學校為榮，她想跟所有師大校友說請以自己為榮，師大的招牌是靠這些校友、善良的老師撐起來的，而那些真正在砸師大招牌的人，大家可以張開眼睛自己看清楚。 台師大女足隊強迫參與抽血與體能測驗案持續延燒。受害學生簡奇陞接受本報採訪時表示，過去4年暑假與寒假，她總共被安排進行8次類似的人體實驗，教練更威脅學生不配合就不給畢業。記者董俞佳／攝影

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