台師大女足抽血換學分 林靜儀：想知道學生的血液檢體去哪了？

國立台灣師範大學去年爆出教練以學分威脅，強迫女足學生配合抽血研究，引發輿論撻伐。行政院長卓榮泰今表示，他跟國人一樣無法接受，也非常憤怒，並要求衛福部依法要追究該計畫主持人責任，若有其他人也涉有不法或不當的行為，將一併論處，對於所有受害學生也要有妥善的照護，尤其對她們身體、心理所受的創傷，要有妥善的照護跟輔導的措施。

對此，衛福部次長林靜儀說，依「人體研究法」，人體研究之監督、查核、管理、處分及研究對象權益保障等事項，由研究主持人所屬機關（構）、學校、法人或團體之中央目的事業主管機關管轄；衛福部會依法及權責劃分，發文促請教育部依法辦理，同時附上相關法規，請教育部進行相關調查及懲處。

「對於這次事件，感到十分震驚。」林靜儀說，她現在十分想知道，這麼多的學生的血液檢體去哪裡了？且十分疑惑是學校處理血液檢體嗎？或是與醫療相關機構合作？但目前相關研究計畫都在台師大，須由教育部進行調查，但已要求醫事司進一步了解，若相關計畫有與醫療相關機構合作，那該機構的人體試驗倫理委員會（IRB）是如何處理的，衛福部就可以進行了解。

林靜儀說，目前依職權畫分進行處理，但如果相關計畫涉及抽學生的血液，當時台師大的人體試驗倫理委員會是如何審查的，這部分須由教育部調查。

至於，卓榮泰說，對於所有受害學生也要有妥善的照護，尤其對她們身體、心理所受的創傷，要有妥善的照護跟輔導的措施。林靜儀說，在校生的心理輔導與諮商，仍由學校處理，但若是畢業生已無學生身份，將由衛福部及相關單位進行協助。 民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會昨天在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。受害者之一的簡姓學生（左二）站出來勇敢發聲。記者林俊良／攝影

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