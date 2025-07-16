女足教練逼抽血換學分！教部怒轟台師大「糟糕」 將追溯過去研究案
國立台灣師範大學女足隊教練以學分作威脅，強迫女足學生配合抽血研究。教育部今稍早召開記者會表示，政務次長張廖萬堅表示，教育部長鄭英耀正在德國考察世大運，已嚴正表達不滿、憤怒，「台師大處理得相當糟糕。」不應再做出令外界無法接受的決定，處理若有疏失必追究責任。常務次長朱俊彰則指出，教育部將跟國科會組成調查小組，調查研究案當事人過去情事、往前追溯，若有不法，將送檢調偵辦查處。
台師大女足隊教練周台英去年遭投訴，要求女足隊選手配合研究計畫抽血，並以扣學分等方式威脅、涉及霸凌等情事。事後台師大霸凌調查委員會調查完竣後，建議應解聘周師2年，但未料送至系教評會時即推翻調查建議，僅給予周師5項行政懲處，引發社會譁然。
教育部今天表示，該案涉及研究倫理重大瑕疵，未遵循人體研究法等規範，於5月19日召開專案會議，認定台師大及其審查會未善盡監督與查核責任，決議對陳姓研究主持人、周姓共同主持人分別處50萬元罰鍰；台師大則遭處以110萬元。
朱俊彰表示，女足隊成員遭到教練施壓抽血，教育部對不當行為予以譴責，同時也對台師大延宕調查等狀況感到不解、失望，且教育部至今都尚未收到台師大的最終裁處。
朱俊彰指出，校方於去年11月霸凌案成立後組成調查小組，今年6月做出不解聘僅停職處分，讓社會大眾難以接受。教育部已根據昨日學校說法召開霸凌審議委員會，將針對學校教評會決議做最嚴格審視，若涉及不當、不法，將退回學校重審，要求從嚴論處。
朱俊彰也說，台師大不得再輕輕放下，教育部也與國科會組成調查小組，一併調查研究案當事人過去相關情事，若有不法，將送檢調偵辦查處。教育部將往前追溯，一併清查是否影響學生權益與傷害研究倫理。
張廖萬堅則指出，至於外界關心抽血一事可能涉及刑法強制罪等項目，教育部也會徵求學生同意，請學生提供具體資料，若有需要將一併送交地檢署調查。也會主動聯繫學生協助提出救濟，並要求台師大落實學生輔導，若有延伸額外心理諮商費用，都要學校落實保障學生權益。
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