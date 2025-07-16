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台師大女足抽血換學分 教育部：譴責教練違法並嚴格檢視教評會決議

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
教育部次長張廖萬堅（右起）、高等教育司司長廖高賢、次長朱俊彰下午舉行記者會，針對台師大女足抽血換學分案說明。高等教育司司長廖高賢表示，教育部認定台師大及其審查會未善盡監督與查核責任，研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰，並且1年內不得申請政府機關或政府捐助成立之財團法人研究經費補助，以及就學校處110 萬元罰鍰。記者蘇健忠／攝影
教育部次長張廖萬堅（右起）、高等教育司司長廖高賢、次長朱俊彰下午舉行記者會，針對台師大女足抽血換學分案說明。高等教育司司長廖高賢表示，教育部認定台師大及其審查會未善盡監督與查核責任，研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰，並且1年內不得申請政府機關或政府捐助成立之財團法人研究經費補助，以及就學校處110 萬元罰鍰。記者蘇健忠／攝影

教育部次長張廖萬堅、次長朱俊彰、高等教育司司長廖高賢下午舉行記者會，針對台師大學女足學生參與研究過程中，疑遭教練施壓進行抽血，次長朱俊彰表示針對教練違法行為嚴格予以譴責，教育部表示案件涉及校園霸凌與研究倫理，情節重大，教育部已依法完成行政裁罰，並要求學校限期改善並函覆。對於教師處分落差的情形，教育部會盡速召開「校園霸凌事件審議委員會」，嚴格檢視台師大教評會所作出的決議，如有違法或不當會退回要求重審。教育部也會組成專案小組，並與國科會跨部會合作就其他可能爭議事項進行全面調查與審議。

教育部表示，本案學生因教練要求配合研究，疑有遭受威脅與不當對待情事，學校於113年11月29日完成校安通報，並依據校園霸凌防制準則啟動調查，經校園霸凌防制委員會審議認定，涉案教練確實對學生有霸凌行為，並建議學校予以解聘，2年內不得聘任。教育部雖迄今尚未收到台師大核備公文，但檢視學校昨日所提及的教評會決議，卻未遵循校內霸凌調查小組的專業判斷及建議。因此，教育部會盡速召開「校園霸凌事件審議委員會」，嚴格檢視教評會所作出的決議，如有違法或不當會退回要求重審。

為維護學生權益，教育部已依霸凌相關規定，主動聯繫陳情同學，向學生說明後續處理流程，提供救濟管道資訊，並積極協助，避免學生權益受損；同時教育部也要求學校立即落實對學生的輔導，包括校內外諮商輔導，並提出具體的輔導計畫；對於是否違反刑法強制、侵占等罪，教育部也會一併調查。

本案亦涉及研究倫理重大瑕疵，涉案教師執行國科會補助之研究計畫期間，未遵守人體研究法相關規範，經該校研究倫理審查委員會調查確認違規後，教育部於114年5月19日召開專案會議，認定台師大及其審查會未善盡監督與查核責任，違反法規包括第12條、第14條、第16條及第17條等，屬情節重大並決議對研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰，並且1年內不得申請政府機關或政府捐助成立之財團法人研究經費補助，以及就學校處110 萬元罰鍰。

教育部已命台師大自114年7月1日起停止受理新案人體研究審查，限期3個月內完成改善並函報本部。

教育部次長張廖萬堅（左）、次長朱俊彰（右）下午舉行記者會，說明台師大女足抽血換學分案。次長朱俊彰表示針對教練違法行為嚴格予以譴責。記者蘇健忠／攝影
教育部次長張廖萬堅（左）、次長朱俊彰（右）下午舉行記者會，說明台師大女足抽血換學分案。次長朱俊彰表示針對教練違法行為嚴格予以譴責。記者蘇健忠／攝影

霸凌 教育部 教練 張廖萬堅 國科會 台師大

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