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台師大女足傳霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒開鍘教練：停止計畫全面檢討
國立台灣師範大學去年爆出教練以學分威脅，強迫女足學生配合抽血研究，引發輿論撻伐。行政院長卓榮泰今表示，他跟國人一樣無法接受，也非常憤怒，他除要求國科會停止該項計畫並全面檢討，也通令台師大對受害學生進行補救，並對該名教練給予最嚴厲的處置，以正台師大校風。
卓榮泰稍早出席第55屆全國技能競賽開幕典禮。他面對媒體提問時說，對於這項已經進行多年的計畫，台師大竟然會有這樣的一個行為，他跟國人一樣都無法接受，也非常憤怒，因此剛剛做了幾項的決定。
他進一步說，國科會已經停止了該項計畫，同時，他也要求國科會全面檢討其他各類型計畫的實施，不得再有類似的行為發生。教育部應馬上通令台師大，針對所有受害學生權益進行補救。卓榮泰強調，對學生人權、學生受教權的保護，沒有任何模糊空間，因此對該教練、計畫主持人要予以最嚴厲的處置，以正校風。
除此，卓榮泰也要求衛福部依法要追究該計畫主持人責任，若有其他人也涉有不法或不當的行為，將一併論處;對於所有受害學生也要有妥善的照護，尤其對她們身體、心理所受的創傷，要有妥善的照護跟輔導的措施。最後，他完全支持台北地檢展開司法調查，並希望從速進行。
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