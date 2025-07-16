女足隊被迫抽血 國科會主委吳誠文撂重話：台師大好自為之

台灣師範大學被揭露該校女足隊教練周台英長期強迫學生抽血進行人體實驗，且未依照學術倫理及人體研究規範進行。對此，國科會主委吳誠文今天嚴厲表示，若確認台師大違規，將予以嚴正譴責，最重處罰包括追繳研究經費、停權等等，他並重話表示，台師大好自為之，並承諾國科會將在兩個月內公布該案調查結果。

吳誠文指出，若執行國科會計畫的教授未依規範進行人體研究、未妥善保護作為相對弱勢的學生受試者，甚至利用學生進行不當實驗，國科會將嚴正處理，這不僅違反研究倫理，更有失教育者的基本良知。

他表示，盡管國科會尊重學術自由，但在此原則下，仍需確保研究行為合法合規。國科會依循行政程序，過去半年已多次發函要求台師大展開調查，但校方並未展現積極處理的誠意。截至目前為止，三度發函催促，該校卻屢屢遭拖延，導致調查進度遲緩。

吳誠文直言，這起事件恐非個案，而是體育學門長期以來的研究文化問題。他批評台師大身為體育界龍頭，卻未扮演應有的典範角色，至今未下定決心改善研究倫理風氣。「我們擔心，若長期以『科學研究』之名進行不當人體實驗，將嚴重傷害學生權益與科學信譽。」

媒體提問國科會是否已有具體處置，吳誠文表示，目前尚未獲得台師大完整的調查回報，因此國科會將再次發函要求校方一個月內提出全面性調查報告，屆時國科會將依據結果判斷是否啟動懲處。他也表示，國科會將在兩個月內完成更深入與廣泛的調查，對外公布完整報告，並協助整個體育學門推動研究倫理與文化的轉型。

此外，吳誠文補充，對於這類涉及人體實驗的計畫，國科會與教育部已有公告明確的倫理規範，學校應落實執行並建立完善審查制度。他呼籲台師大，不應只針對單一事件處理，而應徹底檢視過去是否還有類似情形，全面反省並改革風氣。

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