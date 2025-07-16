女足抽血霸凌案「整個師大都要道歉嗎」遭炎上 副教授：罵到誰了？

台灣師範大學女足隊學生被迫抽血霸凌案，昨天記者會上受害簡姓學生摘下墨鏡，說出「該遮遮掩掩的並不是我」，勇敢舉動引起網路發酵。她過去一直在Threads發文披露此事件，其中在她11日的脆文「半年了，師大沒有道歉」，竟有台師大副教授留言開嗆，引起熱烈討論。

簡姓學生每天在Threads批判台師大的處置，她表示，「我們曾沉默、求救、犧牲。現在，只求不要再有人重來一遍」。而11日深夜她感嘆「半年了，師大沒有道歉」，一名台師大劉姓副教授留言，「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」引起熱烈討論遭炎上。

劉姓副教授今（16）日在臉書私人社團發道歉聲明，指出這幾天讓許多同學關心、擔心，真的很抱歉。並解釋他並非嗆聲，沒有幫任何人說話，該負責人的要負責，該道歉的人要道歉，「而不是整個單位，或單位中的每個人」都該道歉。

他指出，先前的留言導致被肉搜、被做成梗圖，炎上多天，不只Threads上的網友要他道歉，連立委也譴責他的發言，他因此發出聲明解釋，他不是足球隊教練，女足隊學生的專長成績不是他給的，且他和受害學生也不熟悉，沒有機會霸凌對方，唯一的互動就是一門必修課。

劉姓副教授表示，抽血換學分事件去年11月爆發後，周姓教練道歉，也被停職接受調查，學校並非沒處理、沒懲處，只是不符合學生的期待。他的文字並沒有在幫誰說話，只是隱喻，在一個成熟的世界，應該是需要負責任的人來負責，應該道歉的人要道歉，而不是同單位中的每個人都有錯，「不是你我犯錯，就要求爸媽也一起出來道歉」。

他指出，無限上綱的話，就演變成現在社會的不良氛圍：有社會問題，動不動就要總統出來道歉，「有事推給賴清德，沒事賴清德」、「賴清德你要不要出來面對」，這樣好嗎？

劉姓副教授提到，在必修課堂中，簡姓學生期末結束前未達課堂的基本規定，但在他提出質疑與說明後，簡姓學生曾私訊向他道歉，希望有補救的機會，而他也發現簡生確實有反省的決心，因此最後同意給簡姓學生必修課的學分。

劉姓副教授說：「我理性指出學生的錯誤理解與缺失，並基於教育理念立即給她補繳作業機會，但應該不至於連我都被粗魯無情炎上，而她在一旁什麼都忘記。我一直是這樣的老師，期末學習歷程沒上傳，我一一聯絡提醒。所以，我到底『嗆什麼聲？』我罵到誰、傷害誰了？我該為誰道歉？」 民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會昨天在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。受害者之一的簡姓學生（左二）站出來勇敢發聲。記者林俊良／攝影

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