捲台師大女足「吸血案」！女學生當白老鼠留終身遺憾 怒回：原諒？下輩子吧

國立台灣師範大學女足隊教練周台英要求隊員連續2周配合研究抽血，若不從即扣學分，相關事件爆發引起一片譁然。而昨天台灣足球發展協會理事長石明謹，就分享一名來自花蓮的女學生故事。她在進隊後遭教練要求反覆抽血、配合實驗，若不服從就被威脅不給學分、不讓她畢業。最終女學生選擇休學，卻因此讓家人失望，更在父親意外過世後，留下終身遺憾──「我再也沒有機會親口跟他說了」。

台師大女足隊「抽血換學分」事件持續延燒，台灣足球發展協會理事長石明謹密切關注此案，並持續為學生發聲。昨天他在臉書分享了一段令人心碎的故事，主角是一名來自花蓮富里的女學生YOYO。

石明謹指出，從小YOYO的父母一直很反對她踢球，總希望女兒能當個「白白淨淨的小公主」。但YOYO就是熱愛足球，甚至曾哭著求母親讓她繼續踢球。所幸，這位熱愛足球的女孩，靠著實力與堅持考上了臺師大，成了家裡第一位大學生。父親更為此在村裡辦桌慶祝，她至今難忘：「我永遠記得他那天驕傲的樣子。」

然而踏入師大後，YOYO卻覺得「越來越奇怪」，她發現所謂的訓練根本不是提升球技，而是不斷抽血、體能檢測，真正踢球的機會少得可憐。她透露：「甚至被禁止對外說那是實驗，只能說是『檢測』。」寒假時她想返鄉與家人團聚，卻被教練警告：「要嘛就服從球隊規則，要嘛就離開，差學分也畢不了業，我也不會給妳專項成績，看妳要怎麼辦，是要一直被當，還是修七年、最後被退學？」

石明謹表示，她受不了在學校像被囚禁，又要不停抽血做實驗的日子，她覺得這裡像地獄，於是她休學了。這個決定讓家人難以接受，父母認為她放棄了來之不易的機會，連國中教練都對她失望。YOYO卻不敢說出真相，只能對家人說自己撐不下去、不想再運動了，「因為我爸知道的話肯定會去跟教練拼命，我也怕他們難過。」她坦言，從那以後，連回家都變得困難。

但她沒想到，自己還沒來得及向家人解釋清楚，父親就意外過世，「我再也沒有機會親口跟他說了…所以妳說原諒嗎？下輩子吧。」這段沉痛的經歷，最後濃縮成YOYO這句悲嘆：「我的大學生生活，原本應該是快樂的、充滿希望的。但現在回頭想，只覺得噁心。」

貼文發布後，不少網友也痛心留言，希望能替女足隊學生討回公道，「看到女孩被逼著勇敢，說那些話，真的很痛」、「原來這就是噁心的大人」、「球隊沒有在練球那麼在做什麼？」、「把這真實的事情分享出去，讓更多人知道，就是對這些勇敢發聲的學生，做最大的支持！」、「這還能稱為『師範』大學嗎」。

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