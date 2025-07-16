憲法法庭指血液為高敏感個資載體 周台英「人血換學分」難逃法律責任

台灣師範大學教授級專業技術人員周台英被控為研究計畫，強迫女足隊學生抽血，不僅1天抽3次，還是由無醫師資格者採血，威脅不配合就扣學分，輿論譁然。台北地檢署今已分他字案辦理，朝強制、侵占等罪偵辦。

憲法法庭2022年針對「肇事駕駛人受強制抽血檢測酒精濃度案」作出憲判字第1號判決，指交通勤務警察就駕駛人肇事拒絕接受或肇事無法實施吐氣酒測，認有對其實施血液酒精濃度測試，以檢定其體內酒精濃度值之合理性與必要性時，「強制取證程序」應報請檢察官核發鑑定許可書。

判決理由更直指人體組織內的血液等體液組織，蘊含有人各不同且終身不變之生物資訊，是高敏感個人資訊載體，強制抽血觸及重要個人資訊隱私範圍。當憲法法庭如此嚴格看待對酒駕肇事者抽血一事，法界對於台師大教師「以人血換學分」一事，認為更為荒謬。

律師沈元楷指出，刑法第304條強制罪規定「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處3年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。」學生上課卻被迫抽血，顯然是被迫行「無義務之事」。此外，個人資料保護法也將「基因」納入個人資料，是否也涉及違反個資法，也有討論空間。

一般民眾聽到此事件，多半聯想學生是否遭老師「恐嚇」，不過刑法第305條恐嚇危害安全罪的規定是「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全」，才能處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。一名法官便表示，要求學生抽血，與加害生命、身體、自由、名譽、財產是否搭得上？恐怕較難成罪，而強制罪不僅刑度較恐嚇危安罪較高，範圍也較寬，亦非告訴乃論之罪。

民事方面，民法第184條規定「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」台灣高等法院一名法官指出，女學生可提侵權行為損害賠償訴訟，但必須說明健康、財產受到什麼實質影響；當事人若是因此而心靈受創、精神痛苦，也可請求精神慰撫金。

台師大去年12月解除周台英行政及教練職務，未來不得再帶領運動代表隊，但被認為懲處過輕。懲戒法院一名法官表示，若周台英「行為時」有兼任行政職，即符合司法院釋字第308號「公立學校聘任之教師不屬於公務員服務法第24條所稱之公務員。惟兼任學校行政職務之教師，就其兼任之行政職務，則有公務員服務法之適用。」解釋，教育部若認為她的行為違反公務員服務法第6條「公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為。」可逕行移送懲戒法院。

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