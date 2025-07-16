女足隊爆抽血霸凌挨罰110萬 台師大道歉：重新啟動內部處分及制度改革
國立台灣師範大學日前爆出教練以學分威脅，強迫女足學生配合抽血研究。教育部認定該案涉及研究倫理重大瑕疵，未遵循人體研究法等規範，重罰台師大110萬元，研究主持人、共同主持人個別50萬元罰鍰，對此，台師大再次誠摯道歉，並依程序，盡速重新啟動內部相關處分及制度改革作業，落實完善研究倫理機制，以回應社會期待。
台師大女足隊教練周台英去年遭踢爆，要求女足隊選手配合研究計畫抽血，並以扣學分等方式威脅、涉及霸凌等情事。但事後台師大霸凌調查委員會調查完竣，建議應解聘周師2年，但未料送至系教評會時即推翻調查建議，僅給予周師5項行政懲處，引發學生和社會各界譁然。
教育部今天說明，該案涉及研究倫理重大瑕疵，涉案教師執行國科會補助研究計畫期間，未遵守人體研究法相關規範，經校研究倫理審查委員會調查確認違規，決議對研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰，1年內不得申請政府機關或政府捐助財團法人研究經費補助；台師大處以110萬罰鍰，今年7月1日起停止受理新案人體研究審查。
台師大回應，再次誠摯道歉外，仍積極處理面對，除將依法繳納教育部裁處罰鍰，配合檢查單位提供資料，並依程序盡速重新啟動內部相關處分及制度改革作業，持續落實完善研究倫理機制，以回應社會期待。
▪整理包／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答
▪杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜
▪建臺高中分科測驗搞出大烏龍 校方出面懇求：給孩子應考機會
▪高中學霸「最佳辯士」遭4校封殺！分科前發聲 名醫：氣度超乎想像
▪建臺高中報錯科風波延燒！學生揭內鬥亂象：下學期能否開學都不知道
▪中小學陷教師荒…這年再遇退休潮！教育部對策曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言