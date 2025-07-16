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台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

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台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」爭議，事後校方僅解除爆爭議教授的教練職務。記者余承翰／攝影
國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」爭議，事後校方僅解除爆爭議教授的教練職務。記者余承翰／攝影

台灣師範大學女足隊教練周台英要求隊員連續2周配合研究抽血，一天要抽3次，若不從即扣學分；台北地檢署認周疑涉強制、侵占等罪，今下午主動分案偵辦，已將周列「他字案」被告，指派打擊民生犯罪專組檢察官偵辦。

檢察官近日將向台師大、教育部、國科會等單位調閱相關資料，不排除近日傳喚被害人查證後，傳喚周台英到案說明。

周台英被控2024年要求選手配合研究抽血，威脅不配合就扣學分，且找的還是非專業人學抽血，有學生控訴被扎了10針才成功抽血，受試者經費還以隊費為名，回收成為球隊公基金。

依據立委爆料，周台英對女選手連續抽血14天，每天要抽到3管血，事件曝光後校方態度消極，檢方今天下午主動剪報分「他案」指派檢察官偵辦，即刻起，追查周台英有無涉及刑事犯罪。

教練 台師大

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