快訊

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

八德副所長「開槍擊斃拒檢車女乘客」無罪確定 本人回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

肘窩一片瘀青…見調查報告父哭著道歉 被迫抽血生控：台師大不斷欺騙

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台師大受害學生現身記者會控訴台師大強迫抽血。報系資料照／記者林俊良攝影
台師大受害學生現身記者會控訴台師大強迫抽血。報系資料照／記者林俊良攝影

台師大女足隊教練強迫學生抽血案持續延燒，受害同學簡奇陞昨天現身記者會，她直指，台師大不斷欺騙，但紙最終是包不住火的。她更痛批，台師大跟學生玩真心話大冒險，學生一直希望師大可以選一次真心話，說出真相，但師大卻一次又一次傷害學生。她們所流過的血、流過的淚，不要有人再流，不能再有人應該這樣被對待，引發社會大眾關注。

簡奇陞昨天在記者會現場摘掉墨鏡，強調自己在此事件中，不要再遮遮掩掩，因為自己沒有對不起誰。她表示，過去她爸爸還要她忍耐，告訴她當學生要認份，直到今年爸爸看到了調查報告，哭著跟她說對不起，爸爸自責沒權沒勢、沒有背景，才讓他們被欺負這麼久，卻都不敢吭聲。

簡奇陞表示，選擇把這件事情拿到檯面上，就是希望台師大能夠認真看待學生的訴求。但這個希望，去年陳培瑜委員質詢完的幾個小時內，馬上就變成了徹底失望。

台灣足球發展協會理事長石明謹也在個人臉書批評台師大態度顢頇。他表示，簡奇陞是一個從小立志要考上師範大學的小女生，一個想要站上頂尖足球舞台的孩子，憑著自己十多年的努力，她兩個目標都達到了，卻是人生惡夢的開始。

石明謹寫道，去年事情爆發的時候，她也曾經想站出來，但是家人反對，因為她還剩一年就畢業了，不要跟老師、學校作對，直到這幾天，她把抽血的影片po上網，她的家人才驚覺，事情不只是口頭上講的這麼簡單。影片中她在抽血時大哭，整個肘窩處一片紫青，抽血人員找不到血管，抽了好幾次才成功，她憑藉自己的足球訓練與學業成功進入師大，但畢業卻是靠著每天被抽走的三管血。站出來不是為了報復或是仇恨，是為了不要有下一個受害者。

簡奇陞表示，身為台灣師範大學，當學生提出問題，第一時間不是聽，是馬上反駁。甚至發出一個滿是謊言的五點聲明，還說沒有一直抽血，是偶爾才抽，還說過程合法，學生都有簽同意書，還說都是學生跟老師說好的，是學生同意的，她批評：「請問我們同意了嗎？」

她批評，台師大不斷欺騙，學生一直希望學校認真看待，但半年過去了，換到的是沒有人來說一句道歉，直到前天，大眾看到了，輿論壓力來了，才急急忙忙地回應，緊張地發出聲明。可是，事到如今，卻連聲明也要說謊。

簡奇陞說，台師大對外聲稱該案還沒結案，那請問學生上個月收到的結案公文是什麼？學校早就已經決議好了，早就已經決定要包庇教練，試圖用謊言再次包裝謊言，想要欺騙學生，還想要欺騙整個台灣社會。「但老師，紙是包不住火的。」

她批評，師大一直在跟學生玩真心話大冒險，學生一直希望師大可以選一次真心話，把事情說出來，但師大一次又一次地選擇做出傷害學生、傷害社會的大冒險。這次選擇把事情攤開來講，就是希望引以為戒，讓整個體育圈、教育圈、整個學術界，不要再有任何類似的事情發生。他們所流過的血、流過的淚，不要有人再流，不能再有人應該這樣被對待。

爸爸 教練 台師大

延伸閱讀

醫檢師公會全聯會譴責台師大女足案 籲學校、醫院應負責

台師大爆教練強迫學生抽血研究 林靜儀：發文促請教育部依法辦理

台師大副教授嗆抽血受害生 人本：恐造成學生復學的障礙

台師大女足驚爆抽血換學分 賈永婕聲援受害學生「這是權勢霸凌」

相關新聞

女足隊抽血霸凌爭議 教育部罰台師大110萬、2名主持人各50萬

國立台灣師範大學日前爆出教練以學分作威脅，強迫女足學生配合抽血研究。教育部今天表示，該案涉及研究倫理重大瑕疵，未遵循人體...

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

台灣師範大學女足隊抽血換學分事件，因愈來愈多「白老鼠」受害學生在社群平台爆料，引起討論，校方在立委召開記者會前2天，在臉...

肘窩一片瘀青…見調查報告父哭著道歉 被迫抽血生控：台師大不斷欺騙

台師大女足隊教練強迫學生抽血案持續延燒，受害同學簡奇陞昨天現身記者會，她直指，台師大不斷欺騙，但紙最終是包不住火的。她更...

台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

台灣師範大學女足隊教練周台英要求隊員連續2周配合研究抽血，一天要抽3次，若不從即扣學分；台北地檢署認周疑涉強制、侵占等罪...

師大女足案延燒…立委爆奧運「金牌守護神」參與計畫 長庚說話了

台師大女足隊去年爆出女足教練要求選手配合「抽血研究」，該案持續延燒，立委范雲揭露，該項研究是國科會精準運科計畫旗下的子計...

抽血霸凌案 副教授嗆被害學生「整個師大都要跟你道歉嗎？」遭炎上

台灣師範大學抽血霸凌案，昨天記者會上受害簡姓學生摘下墨鏡，說出「該遮遮掩掩的並不是我」，勇敢舉動引起網路發酵。她過去一直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。