肘窩一片瘀青…見調查報告父哭著道歉 被迫抽血生控：台師大不斷欺騙

台師大女足隊教練強迫學生抽血案持續延燒，受害同學簡奇陞昨天現身記者會，她直指，台師大不斷欺騙，但紙最終是包不住火的。她更痛批，台師大跟學生玩真心話大冒險，學生一直希望師大可以選一次真心話，說出真相，但師大卻一次又一次傷害學生。她們所流過的血、流過的淚，不要有人再流，不能再有人應該這樣被對待，引發社會大眾關注。

簡奇陞昨天在記者會現場摘掉墨鏡，強調自己在此事件中，不要再遮遮掩掩，因為自己沒有對不起誰。她表示，過去她爸爸還要她忍耐，告訴她當學生要認份，直到今年爸爸看到了調查報告，哭著跟她說對不起，爸爸自責沒權沒勢、沒有背景，才讓他們被欺負這麼久，卻都不敢吭聲。

簡奇陞表示，選擇把這件事情拿到檯面上，就是希望台師大能夠認真看待學生的訴求。但這個希望，去年陳培瑜委員質詢完的幾個小時內，馬上就變成了徹底失望。

台灣足球發展協會理事長石明謹也在個人臉書批評台師大態度顢頇。他表示，簡奇陞是一個從小立志要考上師範大學的小女生，一個想要站上頂尖足球舞台的孩子，憑著自己十多年的努力，她兩個目標都達到了，卻是人生惡夢的開始。

石明謹寫道，去年事情爆發的時候，她也曾經想站出來，但是家人反對，因為她還剩一年就畢業了，不要跟老師、學校作對，直到這幾天，她把抽血的影片po上網，她的家人才驚覺，事情不只是口頭上講的這麼簡單。影片中她在抽血時大哭，整個肘窩處一片紫青，抽血人員找不到血管，抽了好幾次才成功，她憑藉自己的足球訓練與學業成功進入師大，但畢業卻是靠著每天被抽走的三管血。站出來不是為了報復或是仇恨，是為了不要有下一個受害者。

簡奇陞表示，身為台灣師範大學，當學生提出問題，第一時間不是聽，是馬上反駁。甚至發出一個滿是謊言的五點聲明，還說沒有一直抽血，是偶爾才抽，還說過程合法，學生都有簽同意書，還說都是學生跟老師說好的，是學生同意的，她批評：「請問我們同意了嗎？」

她批評，台師大不斷欺騙，學生一直希望學校認真看待，但半年過去了，換到的是沒有人來說一句道歉，直到前天，大眾看到了，輿論壓力來了，才急急忙忙地回應，緊張地發出聲明。可是，事到如今，卻連聲明也要說謊。

簡奇陞說，台師大對外聲稱該案還沒結案，那請問學生上個月收到的結案公文是什麼？學校早就已經決議好了，早就已經決定要包庇教練，試圖用謊言再次包裝謊言，想要欺騙學生，還想要欺騙整個台灣社會。「但老師，紙是包不住火的。」

她批評，師大一直在跟學生玩真心話大冒險，學生一直希望師大可以選一次真心話，把事情說出來，但師大一次又一次地選擇做出傷害學生、傷害社會的大冒險。這次選擇把事情攤開來講，就是希望引以為戒，讓整個體育圈、教育圈、整個學術界，不要再有任何類似的事情發生。他們所流過的血、流過的淚，不要有人再流，不能再有人應該這樣被對待。

商品推薦