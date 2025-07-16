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女足隊抽血霸凌爭議 教育部罰台師大110萬、2名主持人各50萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大女足案，教育部指出，經台師大校園霸凌防制委員會審議，涉案教師對學生確有霸凌，建議解聘兩年。聯合報系資料照
台師大女足案，教育部指出，經台師大校園霸凌防制委員會審議，涉案教師對學生確有霸凌，建議解聘兩年。聯合報系資料照

國立台灣師範大學日前爆出教練以學分作威脅，強迫女足學生配合抽血研究。教育部今天表示，該案涉及研究倫理重大瑕疵，未遵循人體研究法等規範，已於5月19日召開專案會議，認定台師大及其審查會未善盡監督與查核責任，決議對研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰；台師大則遭處以110萬元。

台師大女足隊教練周台英去年遭踢爆，要求女足隊選手配合研究計畫抽血，並以扣學分等方式威脅、涉及霸凌等情事。但事後台師大霸凌調查委員會調查完竣後建議應解聘周師2年，但未料送至系教評會時即推翻調查建議，僅給予周師5項行政懲處，引發學生和社會各界譁然。

教育部今天說明，該案涉及研究倫理重大瑕疵，涉案教師執行國科會補助研究計畫期間，未遵守人體研究法相關規範，經校研究倫理審查委員會調查確認違規後，教育部於5月19日召開專案會議，認定台師大及其審查會未善盡監督與查核責任，違反法規包括第16條、第17條等，屬情節重大並決議對研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰，1年內不得申請政府機關或政府捐助財團法人研究經費補助。

教育部也說明，針對學校台師大，則處以110萬元罰鍰，並已命臺師大自今年7月1日起停止受理新案人體研究審查，限期3個月內完成改善並函報教育部。

又該案台師大校園霸凌防治委員會日前做出解聘2年決議，通常教評會多尊重意見並辦理，但該案送至系教評會時，系教評便就直接推翻。教育部也指出，除了完成行政裁罰，針對教師處分落差的狀況，會盡速召開「校園霸凌事件審議委員會」，檢視台師大教評會作出的決議，如有違法或不當會退回要求重審。

教育部也說，為維護學生權益，已依霸凌相關規定主動聯繫陳情同學，向學生說明後續處理流程，提供救濟管道資訊，避免學生權益受損；同時教育部也要求學校立即落實對學生的輔導，包括校內外諮商輔導，並提出具體的輔導計畫；對於是否違反刑法強制、侵占等罪，教育部也會一併調查。

霸凌 教育部 教練 台師大

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