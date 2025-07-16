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醫檢師公會全聯會譴責台師大女足案 籲學校、醫院應負責

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
民進黨立委范雲（左三）聽取受害學生指控，國立台灣師範大學女足隊去年11月透過立委陳情教練周台英威脅學生「抽血換學分」，7年來逼迫學生在寒暑假期間連續14天每天抽血3次，否則就威脅扣留畢業學分或強制退學。本報資料照片
民進黨立委范雲（左三）聽取受害學生指控，國立台灣師範大學女足隊去年11月透過立委陳情教練周台英威脅學生「抽血換學分」，7年來逼迫學生在寒暑假期間連續14天每天抽血3次，否則就威脅扣留畢業學分或強制退學。本報資料照片

台灣師範大學周姓教練為研究計畫強迫抽血一事，中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會今日發出聲明稿，強調抽血屬侵入性醫療行為，應由具資格的專業人員執行，理事長賴信亨更擔憂，運動員抽血後可能會造成肌肉組織傷害，後續若再有激烈運動，對身體傷害恐更嚴峻。

醫事檢驗師公會全國聯合會聲明指出，人體研究應以尊重研究對象自主，與保護受試者健康為前提，凡進行檢體收，包含抽血親入性醫療行為，應在醫療機構或經衛生主管機關報備許可的場所，並由醫檢師或具專業的專業人員執行，也侵犯職業人員專業範疇。再者，抽血過程必須要符合感染管制作為，也應該落實法規，避免資料不當濫用。

賴信亨指出，根據網路公開影片畫面來看，抽血者明顯不是專業人員，例如出現局部溶血、血管破裂等，更有觸摸針頭讓細菌打入體內的誇張景象，感染風險極高。

賴信亨說，一般抽血常見使用真空針管，只要一打入人體就會拉力，即使沒有打到血管，也會牽引肌肉層，造成不適。若是針頭不慎穿刺血管更會造成組織損傷或是血管破裂，會出現局部瘀血等。止血後，一般民眾會休息，或是僅處理簡單文書工作，但是這些運動員，若是繼續從事高張力訓練，更是對肌肉組織更大的傷害。

若是依照報載內容，連續14天、1天3次，賴信亨說，以抽血量10c.c.為例，只要10天要有300c.c.，都比捐血一袋250c.c還多，捐血甚至還有規定天數間隔要兩個月。

賴信亨說，相關程序若沒有經過受試者同意，就違法人體研究。目前計畫雖然已經中止，但是若後續調查有違法情事，希望學校、計畫的承接醫院可以負起責任，也呼籲調查公開透明，讓社會大眾了解。

教練 台師大

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