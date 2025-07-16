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台師大爆教練強迫學生抽血研究 林靜儀：發文促請教育部依法辦理

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會昨天在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。受害者之一的簡姓學生（左二）站出來勇敢發聲。本報資料照片
民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會昨天在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。受害者之一的簡姓學生（左二）站出來勇敢發聲。本報資料照片

國立台灣師範大學日前爆出教練以學分作威脅，強迫女足學生配合抽血研究，並威脅若不配合就扣學分，且連續抽血14天，每天要抽到3管血，如今事件曝光。

衛福部次長林靜儀今下午於臉書表示，針對台師大研究抽血案，先說官方處理進度，依「人體研究法」，人體研究之監督、查核、管理、處分及研究對象權益保障等事項，由研究主持人所屬機關（構）、學校、法人或團體之中央目的事業主管機關管轄；衛福部會依法及權責劃分，發文促請教育部依法辦理。

林靜儀再提個人意見指出，有申請過人體研究倫理審查（IRB）的人都知道，過程有多複雜、應該要多謹慎；尤其在審查研究計畫時，特別對於「未成年人」、「易受傷害族群」，或「有利害關係權力不對等」，如受僱員工、監所犯人、指導學生等，是重要關切與必須特別注意的倫理議題。

她說，不論在醫院或學校，要做研究就要先搞清楚，且遵守研究倫理，這是鐵律，因此，學校研究倫理審查的目的事業主管機關是教育部，如果是醫院研究的倫理審查目的事業主管機關是衛福部。

林靜儀指出，受試者應該要有明確的知情同意，而且不可以在被脅迫的情況下為之；受試者也擁有隨時退出研究的權利。如果學生不懂他們的權利，研究主持人要懂；研究主持人如果不懂，IRB審查要審到主持人懂才放行研究。依人體研究法14條「⋯研究主持人取得同意，不得以強制、利誘或其他不正當方式為之。」

衛福部次長林靜儀於臉書表示，人體研究倫理審查（IRB）過程複雜，應該要多謹慎；尤其在審查研究計畫時，特別對於「未成年人」、「易受傷害族群」，或「有利害關係權力不對等」等族群，必須特別注意倫理議題。圖／翻攝林靜儀臉書
衛福部次長林靜儀於臉書表示，人體研究倫理審查（IRB）過程複雜，應該要多謹慎；尤其在審查研究計畫時，特別對於「未成年人」、「易受傷害族群」，或「有利害關係權力不對等」等族群，必須特別注意倫理議題。圖／翻攝林靜儀臉書

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