台師大爆教練強迫學生抽血研究 林靜儀：發文促請教育部依法辦理
國立台灣師範大學日前爆出教練以學分作威脅，強迫女足學生配合抽血研究，並威脅若不配合就扣學分，且連續抽血14天，每天要抽到3管血，如今事件曝光。
衛福部次長林靜儀今下午於臉書表示，針對台師大研究抽血案，先說官方處理進度，依「人體研究法」，人體研究之監督、查核、管理、處分及研究對象權益保障等事項，由研究主持人所屬機關（構）、學校、法人或團體之中央目的事業主管機關管轄；衛福部會依法及權責劃分，發文促請教育部依法辦理。
林靜儀再提個人意見指出，有申請過人體研究倫理審查（IRB）的人都知道，過程有多複雜、應該要多謹慎；尤其在審查研究計畫時，特別對於「未成年人」、「易受傷害族群」，或「有利害關係權力不對等」，如受僱員工、監所犯人、指導學生等，是重要關切與必須特別注意的倫理議題。
她說，不論在醫院或學校，要做研究就要先搞清楚，且遵守研究倫理，這是鐵律，因此，學校研究倫理審查的目的事業主管機關是教育部，如果是醫院研究的倫理審查目的事業主管機關是衛福部。
林靜儀指出，受試者應該要有明確的知情同意，而且不可以在被脅迫的情況下為之；受試者也擁有隨時退出研究的權利。如果學生不懂他們的權利，研究主持人要懂；研究主持人如果不懂，IRB審查要審到主持人懂才放行研究。依人體研究法14條「⋯研究主持人取得同意，不得以強制、利誘或其他不正當方式為之。」
▪整理包／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答
▪杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜
▪建臺高中分科測驗搞出大烏龍 校方出面懇求：給孩子應考機會
▪高中學霸「最佳辯士」遭4校封殺！分科前發聲 名醫：氣度超乎想像
▪建臺高中報錯科風波延燒！學生揭內鬥亂象：下學期能否開學都不知道
▪中小學陷教師荒…這年再遇退休潮！教育部對策曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言