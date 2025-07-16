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台師大副教授嗆抽血受害生 人本：恐造成學生復學的障礙

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會昨天在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。受害者之一的簡姓學生（左二）站出來勇敢發聲。記者林俊良／攝影
民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會昨天在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。受害者之一的簡姓學生（左二）站出來勇敢發聲。記者林俊良／攝影

台灣師範大學周姓教練為研究計畫強迫學生抽血一案，曝光後引起廣泛關注，校方也為此事向社會大眾道歉。台師大一名體育統計學、運動生物力學及網球的劉姓副教授，因在被害學生的Threads上反嗆學生：「整個師大都要跟你道歉嗎？」引起大批網友留言抗議，人本教育基金會也在Threads發文指出，劉副教授曲解被害學生的意思，他的指責很可能讓目前休學的同學對回校感到恐懼，造成同學復學的障礙。

人本基金會指出，台師大女足強迫抽血案，他們正在整理調查報告等懶人包，但先看到了劉副教授的回應，劉副教授曲解被害學生的意思。被害學生是要台師大為IRB （研究倫理審查委員會）監督不周，沒有真正協助被害人還包庇加害人道歉。

此外，人本說，劉副教授把被害學生的意思說成是要台師大每一個人跟他道歉，顯然是要透過自己的聲量，製造台師大師生與被害人的對立。好在絕大多數台師大師生及校友識破這個粗淺的伎倆。而劉副教授扮演一個挺校方的不相關人，來指責被害人製造對立，現在被查出可能是因為與加害人周姓教練也有共同指導論文，該論文疑似也涉及抽血。

人本指出，劉副教授受輿論指教後不思檢討，反而繼續利用前述的曲解，說是要教學生不能要求全校每個人道歉，又用曾經給予被害者補交作業機會，這種不相干的事情來為自己開脫。而劉副教授指責曲解被害者的行為，不僅是道德瑕疵。他的指責很可能讓目前休學的學生對回校感到恐懼，造成學生復學的障礙。

教練 台師大

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