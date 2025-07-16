師大女足案延燒…立委爆奧運「金牌守護神」參與計畫 長庚說話了
台師大女足隊去年爆出女足教練要求選手配合「抽血研究」，該案持續延燒，立委范雲揭露，該項研究是國科會精準運科計畫旗下的子計畫，參與的教授、醫師在體壇相當知名，包括中央大學副校長阮啟弘、被封為「金牌守護神」的醫師林瀛洲。對此，林瀛洲手機關機，未能取得聯繫；林口長庚醫院院長陳建宗回應，將進一步瞭解。
立委范雲指出，全名為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台-建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」的計畫，為期3年、總計2693.5萬元經費，規模相當龐大。該案由國科會委託師大教授陳忠慶、長庚復健科醫師林瀛洲、中央大學副校長阮啟弘及教授葉士青共同執行。
中央大學今天發出聲明，表示該研究為單一整合型計畫，各子計畫獨立執行其研究項目。中央大學認知神經科學研究所子計畫參與內容僅限於非侵入性檢測，如透過平板裝置及智慧型手錶進行心率、脈搏等認知與生理數據之量測，並未進行侵入性研究操作，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範下進行。
長庚復健科主治醫師林瀛洲昨天出發啟程至德國，參加2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會，為台灣選手健康把關，致電未果。林口長庚醫院院長陳建宗表示，院內醫師參與的計畫太多，會再詳細了解是否與立委提出的抽血案相關。
▪整理包／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答
▪杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜
▪建臺高中分科測驗搞出大烏龍 校方出面懇求：給孩子應考機會
▪高中學霸「最佳辯士」遭4校封殺！分科前發聲 名醫：氣度超乎想像
▪建臺高中報錯科風波延燒！學生揭內鬥亂象：下學期能否開學都不知道
▪中小學陷教師荒…這年再遇退休潮！教育部對策曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言