師大女足案延燒…立委爆奧運「金牌守護神」參與計畫 長庚說話了

台師大女足隊去年爆出女足教練要求選手配合「抽血研究」，該案持續延燒，立委范雲揭露，該項研究是國科會精準運科計畫旗下的子計畫，參與的教授、醫師在體壇相當知名，包括中央大學副校長阮啟弘、被封為「金牌守護神」的醫師林瀛洲。對此，林瀛洲手機關機，未能取得聯繫；林口長庚醫院院長陳建宗回應，將進一步瞭解。

立委范雲指出，全名為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台-建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」的計畫，為期3年、總計2693.5萬元經費，規模相當龐大。該案由國科會委託師大教授陳忠慶、長庚復健科醫師林瀛洲、中央大學副校長阮啟弘及教授葉士青共同執行。

中央大學今天發出聲明，表示該研究為單一整合型計畫，各子計畫獨立執行其研究項目。中央大學認知神經科學研究所子計畫參與內容僅限於非侵入性檢測，如透過平板裝置及智慧型手錶進行心率、脈搏等認知與生理數據之量測，並未進行侵入性研究操作，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範下進行。

長庚復健科主治醫師林瀛洲昨天出發啟程至德國，參加2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會，為台灣選手健康把關，致電未果。林口長庚醫院院長陳建宗表示，院內醫師參與的計畫太多，會再詳細了解是否與立委提出的抽血案相關。

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