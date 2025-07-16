抽血霸凌案 石明謹點名台師大：要怎麼退還這些孩子的人生？

台灣師範大學女足隊抽血霸凌案，遭指控涉嫌以「退學」威脅隊員就範的周姓教練持續神隱，已有至少3名受害學生在Threads發文指無法承受身心痛苦而休學，事隔一年回憶起來還是會哭。台灣足球發展協會理事長石明謹關心此案，連日在臉書為受害學生發聲，他今天發文點名校方，「要怎麼退還這些孩子的人生？」

石明謹今天披露受害學生「彤彤」的故事，「一個大一就讓自己從足球之路畢業的球員」，據彤彤所說，教練不准隊員在寒暑假時請假，因為抽血實驗，必須要「連續抽14天」才有效果。彤彤在實驗期間因為發高燒送急診，但是教練要求隔天必須繼續做體能，也要繼續抽血，把14天的實驗做完，可以拿到1000元，如果沒做完，學分會有問題，於是彤彤硬著頭皮，帶著高燒把14天的實驗做完。

後來彤彤因為受不了，所以也休學了，石明謹表示，他慶幸的是，彤彤沒有因此受到身體上嚴重的傷害，及早脫離了這個環境，但國家又因此少了一個人才，少了一位出色的女子運動員。

石明謹表示，有些來自偏鄉的孩子真的會為了那1000元，努力撐下去，可笑的是，這1000元竟然也沒有發下去，拿去當球隊公積金了。

對於網友嘲諷受害學生為何不離開，石明謹表示，後來很多人離開了足球。「但為什麼是努力不懈考上師大，未來前途一片光明的選手要離開？」師大發聲明說會退還這1000元，但是要怎麼退還這些孩子的人生？

石明謹日前整理台師大抽血霸凌案9個重點：

1、師大女足隊總教練，叫學生必須要參與一個人體實驗，每個人每天要抽三次血。

2、有人不願意，教練直接對學生說，你要不要退學算了？報導說威脅扣學分，還算是客氣了。

3、為了配合實驗，這段期間，球員每天做的不是練球，而是要按照實驗計劃去跑步或體能訓練，在訓練後抽血看數據。

4、這個實驗有沒有經過人體實驗倫理審查，不知道？有時候負責抽血的甚至不是醫療人員，而是沒有醫療證照的實驗組工作人員。

5、這個實驗有營養金，但是沒有發給參與實驗的學生，而是變成球隊的公積金，拿來買球隊的設備之用。

6、有球員怕針，每天抽血每天哭，承受巨大的心理壓力，也沒辦法好好練球，後來只能休學。

7、有球員不敢跟家裡人說自己在學校受到的待遇，因為家人以為她是來踢球的，結果是來做實驗的。

8、事情爆發之後，師大不承認疏失，只是把總教練調離現職，還繼續在學校教書，繼續掌控選手的學分與生殺大權。

9、事情經過將近一年，師大的學生把當年抽血的影片跟經歷寫在網路上，這次輿論開始發酵，師大才勉為其難道歉，並"建議"將該教練停聘兩年。

有人說，如果對教練的作法有意見，為什麼不反抗？為什麼到現在才講？石明謹表示，當你的生殺大權掌握在別人手上，「而且她是明明白白的威脅你的時候，你要這些孩子如何反抗？今天她們畢業之後願意勇敢的說出來，已經非常了不起了」。

事情終於受到關注，石明謹表示，但是身為台灣最重要的女足殿堂，蒙受了你想像不到的損失，這些球員有些在大學期間就受不了休學了，有些球員不願意配合被教練趕出球隊了，有些球員在畢業後選擇說出來，但是再也不願意碰足球，因為那只是個可怕的傷心地。

石明謹表示，一個孩子，從5、6歲開始碰球，10歲展露天份，15歲被認為有足球的才華，18歲進入了台灣最頂尖的大學女足隊，然後呢？然後她們離開了，再也不碰足球了。許多人努力十幾二十年，為的就是培養一名出色的女足選手，然後就這樣葬送掉了，而且是整批整批的葬送。真正的悲哀在這裡。

商品推薦