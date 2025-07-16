快訊

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

母子情深！母象不捨夭折小象 「象鼻牽遺體伴行數日」背後原因鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

師大女足案1天抽血3次 醫喊不尋常揭研究計畫三大審查關鍵

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
人本教育基金會、立委以及台師大學生昨日共同呼籲教育部針對台師大教練違法強迫學生抽血案徹查，並針對刑事部分主動提起告發。本報資料照片
人本教育基金會、立委以及台師大學生昨日共同呼籲教育部針對台師大教練違法強迫學生抽血案徹查，並針對刑事部分主動提起告發。本報資料照片

台灣師範大學周姓教練為研究計畫強迫抽血，學生連續14天、每天3次抽血，並且由無醫師人員資格者採血，甚至威脅不配合就扣學分等。一名擔任醫院人體研究倫理審查委員會的委員表示，依據研究經驗，1天抽3次血並不尋常，必須讓受試者了解可能傷害；再者，研究與學分掛鉤是違反研究倫理的作法。

依照程序，人體研究執行前必須要給予所屬單位的倫理審查委員會（IRB）取得同意；執行研究者要提出研究計畫，其中必須包含受試者同意書，因為IRB審查必須要看研究計畫是否會對受試者造成傷害。

以本次事件1天抽血3次為例，該委員指出，1天抽血3次並不尋常，通常研究1天抽血1次。研究計畫中必須有三項要素要具備，第一說明是否有必要抽血3次、目的為何；第二，每一次要抽多少量；第三，依據文獻、研究等闡述，此次抽血可能會帶來的傷害。倫理審查委員會會根據資料審查，該研究是否會對受試者帶來傷害。

該委員提醒，受試者同意書中必須要寫清楚，抽血可能會傷害跟危險。暈針、血壓降低、休克等都是可能症狀，特別是有貧血或是心臟疾病者需要特別注意。

另，若是為學分而參加研究，變成權勢或是引誘、交換等形式都是違反研究倫理作為。該委員指出，受試者必須在自主、願意協助研究參與，例如認同研究目的，對人類科學進展有幫助等，不可以有任何利益交換。若學生敘述屬實，執行研究老師違反相當基礎的研究倫理，十分不妥。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，人體研究法主管機關雖是衛福部，但研究的台師大目的事業主管機關為教育部，仍是由教育部主管，目前僅知道案件正在調查中；衛福部能提供的只有IRB督導建議，或是提供專家名單協助改善事宜。

教練 台師大

延伸閱讀

教授嗆抽血受害生「全師大都要跟你道歉嗎？」 網怒：這是高教常態？

遭台師大抽血霸凌爭議波及 中大澄清：未執行侵入性操作

抽血霸凌案 副教授嗆被害學生「整個師大都要跟你道歉嗎？」遭炎上

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

相關新聞

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

台灣師範大學女足隊抽血換學分事件，因愈來愈多「白老鼠」受害學生在社群平台爆料，引起討論，校方在立委召開記者會前2天，在臉...

台師大抽血案多名學生不堪霸凌休學 她勇敢指控：該遮遮掩掩的不是我

台灣師範大學周姓教練為研究計畫強迫學生抽血一案，昨天曝光後引起廣泛關注，校方昨天向社會大眾道歉。愈來愈多「白老鼠」受害學...

師大女足案延燒…立委爆奧運「金牌守護神」參與計畫 長庚說話了

台師大女足隊去年爆出女足教練要求選手配合「抽血研究」，該案持續延燒，立委范雲揭露，該項研究是國科會精準運科計畫旗下的子計...

遭台師大抽血霸凌爭議波及 中大澄清：未執行侵入性操作

國立台灣師範大學日前爆出教練以學分作威脅，強迫女足學生配合抽血研究。近日立委再指出，該研究是配合國科會精準運科計畫旗下的...

抽血霸凌案 副教授嗆被害學生「整個師大都要跟你道歉嗎？」遭炎上

台灣師範大學抽血霸凌案，昨天記者會上受害簡姓學生摘下墨鏡，說出「該遮遮掩掩的並不是我」，勇敢舉動引起網路發酵。她過去一直...

醫檢師公會全聯會譴責台師大女足案 籲學校、醫院應負責

台灣師範大學周姓教練為研究計畫強迫抽血一事，中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會今日發出聲明稿，強調抽血屬侵入性醫療行為，應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。