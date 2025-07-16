遭台師大抽血霸凌爭議波及 中大澄清：未執行侵入性操作
國立台灣師範大學日前爆出教練以學分作威脅，強迫女足學生配合抽血研究。近日立委再指出，該研究是配合國科會精準運科計畫旗下的子計劃，參與者還包括國立中央大學副校長、國家隊隊醫。中大今表示，認知神經科學研究所子計畫參與內容僅限於「非侵入性檢測」，未執行侵入性操作，研究過程均遵守人體試驗委員會規範。
台師大女足隊教練周台英去年遭踢爆，要求女足隊選手配合研究計畫抽血，並以扣學分等方式威脅、涉及霸凌等情事。但事後台師大霸凌調查委員會調查完竣後建議應解聘周師2年，但未料送至系教評會時即推翻調查建議，僅給予周師5項行政懲處，引發學生和社會各界譁然。
民進黨立委陳培瑜去年在立法院質詢時即揭露，周師研究該計畫全名為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，為國科會精準運動科學研究專案的一項。立委范雲也接續揭露，該計畫有三個子項，由國科會委託師大教授陳忠慶、長庚醫師林瀛洲、中央大學副校長阮啟弘、中央大學教授葉士青教授共同執行的計畫，以3年為期，總經費2693萬。
對此，中央大學今天回應，研究為單一整合型計畫，各子計畫獨立執行研究項目。中大認知神經科學研究所子計畫參與內容，僅限於非侵入性檢測，如透過平板裝置及智慧型手錶進行心率、脈搏等認知與生理數據量測。
中大強調，學校主責內容未進行侵入性研究操作，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範。
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