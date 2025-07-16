抽血霸凌案 副教授嗆被害學生「整個師大都要跟你道歉嗎？」遭炎上

台灣師範大學抽血霸凌案，昨天記者會上受害簡姓學生摘下墨鏡，說出「該遮遮掩掩的並不是我」，勇敢舉動引起網路發酵。她過去一直在Threads發文披露此事件，其中在她11日的脆文「半年了，師大沒有道歉」，竟有台師大副教授留言開嗆，引起熱烈討論。

簡姓學生每天在Threads批判台師大的處置，她表示，「我們曾沉默、求救、犧牲。現在，只求不要再有人重來一遍」。而11日深夜她感嘆「半年了，師大沒有道歉」，一名台師大副教授留言，「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」

有網友搜出該名副教授和涉案的周姓教練共同發表的運動期刊文章，期刊發行時間是2022年3月，該名網友說，「可能也要，我剛剛發現了這篇，看起來是你指導的而且時間點跟內容都跟這次女足被抽血有關」。

其他網友表示，「師大校方與此事相關人員督導不善、冷處理，道歉是應該的，你一個不相關的教師跳出來湊什麼熱鬧」、「你這種發言的確該道歉，你以為老師怎麼？地位就至高無上？還強調必修，必修課老師更高人一等是不是」、「我認為你這種言論可惡至極，也讓我身為爸爸感到噁心至極，這個心態和整個傲慢的態度，不適合當老師」。

也有網友說，「我曾經很敬佩您的教學與態度，但今天看到這則發言，讓我滿震驚的⋯⋯失望的同時，也真心認為我們可以更謹慎對待這樣的議題，為人師表，應以學生利益優先」、「你們這種態度的教師根本不配為人師表」、「欺負學生無權無勢，不敢跟高高在上的老師對抗，現在爆出來，還一副高高在上的樣子」、「看到這樣傲慢的必修課教授態度，就知道被抽血的孩子們經歷了什麼」。

一名網友留言，整個師大體制就是活生生的共犯結構，從倫理審查機制令人髮指，到校方刻意避重就輕的懲處，將學分變成要脅的工具，校方卻選擇輕描淡寫地處理，手段極其卑劣跟骯髒。學生們被抽血抽到哭，被扎針到瘀青，「試問這位尊貴的老師，您的女兒們也讓人這樣抽如何？還是說別人家的小孩就是命賤，可以草菅人命，活該要被這樣對待？」整個師大都該道歉，所有涉及到此事的相關人員，「尤其是加害者都給我道歉！學生不是你們升等的墊腳石，更不是你們研究經費的獻祭供品」。

簡姓學生的脆文「半年了，師大沒有道歉」，竟有台師大副教授留言開嗆，引起熱烈討論。圖／取自Threads

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