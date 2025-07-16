教授嗆抽血受害生「全師大都要跟你道歉嗎？」 網怒：這是高教常態？

台灣師範大學周姓教練為研究計畫強迫學生抽血一案，曝光後引起廣泛關注，校方也為此事向社會大眾道歉。台師大一名體育統計學、運動生物力學及網球的專任劉姓教授，因在被害學生的Threads上反嗆學生：「整個師大都要跟你道歉嗎？」引起大批網友留言抗議，認為台師大有此老師，枉顧學生權益，真是一種悲哀，不配為人師表。

簡姓學生透過Threads發文提到「半年了，師大沒有道歉」，並附上另名被害學生在Threads轉貼的議員發言，結果劉姓教授在此發文下方留言反嗆學生：「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」

大批網友對劉姓教授的發言大為驚訝，紛紛質疑：「台師大是怎麼了？」、「有這種不明事理、還要按讚自己留言的教授也是悲哀」、「都做到大學教授了，請不要欺負學生」，認為台師大的老師「廣泛缺乏研究倫理感到丟臉？貴校教授是否都應該補修醫學研究倫理相關學分學程？」、「劉老師的態度就是高教現場的常態。」

也有網友稱上過該名劉姓教授的排球課，「無論是老師的教學，還是與學生間的互動，修課經驗都是非常好的。可是老師，這件事，無論是研究上的程序，還是校方後續的處理方式，確實傷害到學生了，也確實就是錯了，為什麼學生不能要求一個道歉呢？」

多數網友認為，無論該名劉姓教授的專業是什麼，是不是教師界權威，以此人格、人品，認為他沒資格為人師，且劉姓教授還在台師大從學士到博士畢業，「簡直就是糟蹋社會給你的培育和資源」，也讓人質疑：「現在台師大研究倫理是這樣教的？這學校真可悲。」

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