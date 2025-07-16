快訊

免費貼圖5款！加碼表情貼小傢伙「上廁所、馬賽克必用」 美樂蒂終身免費

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

教保困局／幼師加托高薪 教保員卻請假接班同工不同酬

聽新聞
0:00 / 0:00

台師大女足被迫抽血數年 醫師曝重複抽血恐釀這些風險

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
心血管外科醫師、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書
心血管外科醫師、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書

台師大女足遭爆選手被以扣學分威脅配合研究抽血案，時間長達數年。心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱則以醫學角度認為，這起事件對學生身體上的傷害，是重複抽血對血管的破壞。

吳欣岱說，若一天抽三次血，在血管、皮下組織、皮膚製造傷口，抽血完壓迫止血，又可能把血管給壓扁了，後續血栓、血管炎、瘀血的狀況都有可能造成風險。

此案被爆出後，台師大校園霸凌防制委員會建議將周姓教練予以解聘2年，但校方教評會審議卻未解聘，而是做出不予晉薪等5項懲處。吳欣岱在臉書說，IRB（人體試驗審查委員會）對於抽血量的限制，通常會根據受試者的身體狀況（如成年人 vs. 兒童）、抽血頻率，以及整體研究設計來規範。各機構的IRB可能略有不同，美國常用的參考值是8周內不得超過500mL。

身為心臟血管外科醫師，吳欣岱提醒，這起事件對學生的身體上的傷害，是重複抽血對血管的破壞，後續血栓、血管炎、瘀血的狀況都有可能造成風險。至於對於周姓女足教練先前親筆道歉信，吳欣岱則說，她看了覺得有夠超級沒誠意，看了會火冒三丈的那種。

教練 台師大

延伸閱讀

台師大抽血案多名學生不堪霸凌休學 她勇敢指控：該遮遮掩掩的不是我

台師大抽血案教練身分曝光！呂秋遠：涉恐嚇、強制罪 教育部應主動告發

台師大女足抽血案 衛福部：視調查結果評估後續

教練強迫學生抽血 台師大：停聘兩年、兩年內不得聘任為教師

相關新聞

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

台灣師範大學女足隊抽血換學分事件，因愈來愈多「白老鼠」受害學生在社群平台爆料，引起討論，校方在立委召開記者會前2天，在臉...

台師大抽血案多名學生不堪霸凌休學 她勇敢指控：該遮遮掩掩的不是我

台灣師範大學周姓教練為研究計畫強迫學生抽血一案，昨天曝光後引起廣泛關注，校方昨天向社會大眾道歉。愈來愈多「白老鼠」受害學...

台師大女足被迫抽血數年 醫師曝重複抽血恐釀這些風險

台師大女足遭爆選手被以扣學分威脅配合研究抽血案，時間長達數年。心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱則以醫學角度認...

台師大抽血案教練身分曝光！呂秋遠：涉恐嚇、強制罪 教育部應主動告發

台灣師範大學周姓教練為研究計畫強迫學生抽血案，民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會昨天偕同2名受害學生披露此案，引起關...

教練強迫學生抽血 台師大：停聘兩年、兩年內不得聘任為教師

台灣師範大學發生教師強迫學生抽血案，台灣師範大學表示，該校的霸凌防治委員已做出對周姓教練停聘兩年並議決兩年內不得聘任為教...

台師女足違法抽血換學分 衛福部：抽血應由校護、醫檢師執行

台灣師範大學去年發生女足教練要求選手配合研究抽血，不配合就威脅扣學分的離譜事件，其中更有非醫事人員違法抽血，數名立委今召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。