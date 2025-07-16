台師大女足被迫抽血數年 醫師曝重複抽血恐釀這些風險

台師大女足遭爆選手被以扣學分威脅配合研究抽血案，時間長達數年。心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱則以醫學角度認為，這起事件對學生身體上的傷害，是重複抽血對血管的破壞。

吳欣岱說，若一天抽三次血，在血管、皮下組織、皮膚製造傷口，抽血完壓迫止血，又可能把血管給壓扁了，後續血栓、血管炎、瘀血的狀況都有可能造成風險。

此案被爆出後，台師大校園霸凌防制委員會建議將周姓教練予以解聘2年，但校方教評會審議卻未解聘，而是做出不予晉薪等5項懲處。吳欣岱在臉書說，IRB（人體試驗審查委員會）對於抽血量的限制，通常會根據受試者的身體狀況（如成年人 vs. 兒童）、抽血頻率，以及整體研究設計來規範。各機構的IRB可能略有不同，美國常用的參考值是8周內不得超過500mL。

身為心臟血管外科醫師，吳欣岱提醒，這起事件對學生的身體上的傷害，是重複抽血對血管的破壞，後續血栓、血管炎、瘀血的狀況都有可能造成風險。至於對於周姓女足教練先前親筆道歉信，吳欣岱則說，她看了覺得有夠超級沒誠意，看了會火冒三丈的那種。

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