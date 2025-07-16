台師大抽血案教練身分曝光！呂秋遠：涉恐嚇、強制罪 教育部應主動告發

台灣師範大學周姓教練為研究計畫強迫學生抽血案，民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會昨天偕同2名受害學生披露此案，引起關注，校方向社會大眾道歉。不過，愈來愈多受害學生在社群平台發聲指控，律師呂秋遠也在臉書表示，周姓教練的行為涉嫌刑法恐嚇罪、強制罪等，如果一罪一罰，以次數與人數，可能不是易科罰金就能解決的。

昨天一名出席記者會的受害學生，在Threads發文自嘲，4年必修的32學分，是被強迫抽了超過200管的血換來的，真正的「血汗學分」。從她所發布的影片中可見她痛苦到大哭。她表示，連續抽血第8天，兩手血管都抽不太到了，嘗試抽手腕，也失敗，真的痛爆崩潰，第6針終於抽中了。

也有多名「白老鼠」的受害者在Threads發聲，更透露因不堪長期遭周姓教練霸凌選擇休學。受害者A發文，當年她考上台師大，「爸爸高興到在老家辦桌慶祝，因為我是我們家第一個考上大學的人」，入學後「訓練」幾乎沒有踢球，卻一直在抽血、做檢測、跑體能，甚至被禁止對外說那是實驗，只能說是「檢測」。

受害者A寒假時想請假回家，教練卻威脅不服從球隊規則就離開，「差學分也畢不了業，我也不會給妳專項成績，看妳要怎麼辦，是要一直被當，還是修7年、最後被退學？」最後她休學了。她的父母不能理解發生什麼事，她不敢說出實情，「因為我爸知道的話肯定會去跟教練拚命，我也怕他們難過」。

受害者A因為休學，她的父親一直對她很失望，她表示，沒多久後父親意外過世，「我再也沒有機會親口跟他說了，所以妳說原諒嗎？下輩子吧。我的大學生生活，原本應該是快樂的、充滿希望的。但現在回頭想，只覺得噁」。

另一名受害者B最後也選擇休學，她透露，要連續14天抽血加上體能從早到晚，抽血人員不是專業人員，到第12天時她發高燒送急診，問隔天可不可以請假，得到的回覆卻是「沒有做滿14天數據會不準確，抽血跑步都有完成才有1000塊可以拿」。

受害者C讀了2年後也選擇休學，放寒假時也被教練要求留下來配合實驗不能回家，「壓力很大，一想到明天起床又要被抽血，也可能面臨抽好幾次抽不到要抽手背的情況，晚上睡也睡不好吃也吃不下」。當她鼓起勇氣向教練反應，對方卻一臉不屑說「不滿意就退學啊」。她因此休學，也和家人鬧翻。「不要問為什麼不拒絕，因為學分掌握在她手裡」。

受害者C更透露，周姓教練更找上她的母親，要求她把Threads的文章下架，不過，她的母親回絕，「我媽告訴她：當初妳的態度有多強硬，現在打來解釋妳覺得有意義嗎？妳對她造成的傷害有多大」。過一年多了，她到現在講到這件事還是會泛淚。

周教練身分大有來頭，呂秋遠說，周教練在1980年代女足界的地位，大概等於棒球界王建民之類的高度，曾經是國家代表隊的最佳前鋒，在德國與日本職業賽的表現都非常傑出，踢球成績斐然，後來還當了國家代表隊的總教練。

呂秋遠表示，周教練為了「實驗」，還會威脅如果不合作的學生，會被扣學分、退隊或延畢。從事後學生的反應來看，整個執行的過程充滿了惡意與瑕疵。不論是學術倫理、教育本質、體育系的封閉環境與學生的弱勢程度，乃至於法律層面（尤其是刑法），隨便一項對於女足隊的學生來說，都是很可怕的狀況。

首先，能不能不簽同意書？呂秋遠表示，花了這麼多年的心力，終於能在台師大足球校隊，不參加就有可能拿不到學分、被退隊、不能畢業，誰敢不同意？更別說有許多受測驗者的同意書是在事情爆發後才補簽的，完全違反人體試驗管理辦法的規定。

再來，誰幫這些受試驗者抽血呢？呂秋遠表示，並不是醫事人員，一開始甚至是由研究生「幫忙」抽血。因為不是專業人員，因此抽血失敗的可能性很高，意思是雖然抽血兩管，但是抽血3次以上是家常便飯，甚至有學生抽到10次。抽血失敗有多痛？況且是非專業人員，抽10次？這個數字多麼讓人難過，不論是身體或是心理上。

有錢可以拿嗎？有。呂秋遠表示，但是在剛開始的時候，確實被教練要求集中管理，繳回足球隊做公費使用，直到後來才因為事情爆發後，校方才「承諾」會補足給學生，但是具體項目跟金額都還沒有公布。至於在過程中不配合、抱怨不服從的球員，被施加不同程度的嘲諷與霸凌，因此整個過程才會爆發。

呂秋遠表示，這件事在立委揭發以後，校方才在去年12月展開調查，調查結果認定周教練有強迫學生抽血、同意書事後補簽、經費有被挪用等等問題。因此要求銷毀研究資料、提供學生心理諮商，並且要求周教練不能再帶隊。霸凌委員會於教育部都建議：解聘周教練，並禁止兩年內回任教師，但教評會卻改為較輕處分：停聘一年，不予晉升或兼課，但仍保留其教職。

呂秋遠說，或許台師大校方考慮很多，但是就這件事而言，就是周教練利用體育球隊比較封閉、服從性高、擔心努力付諸流水的狀況，才有機會以這種惡劣的方式要求學生配合。無論如何，都不是輕輕帶過就可以的。對於這些正值青春的球員來說，「對不起」三個字，應該很難撫平他們的傷痛。教育部更應該主動告發或是協助學生提出告訴，讓受傷的這些球員能得到補償與公道。

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