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教練強迫學生抽血 台師大：停聘兩年、兩年內不得聘任為教師

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會上午在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。受害學生（左一、二）現場聲淚俱下提出指控。記者林俊良／攝影
民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會上午在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。受害學生（左一、二）現場聲淚俱下提出指控。記者林俊良／攝影

台灣師範大學發生教師強迫學生抽血案，台灣師範大學表示，該校的霸凌防治委員已做出對周姓教練停聘兩年並議決兩年內不得聘任為教師的決議，將呈報教育部。造成社會困擾，向社會大眾致歉。全案報教育部備查，教育部若認為有審議或處理不當之虞，將退回重審。

台師大表示，該校霸凌防治委員調查結果建議對該名教練，停聘兩年並議決兩年內不得聘任為教師。並進一步表示，霸凌防治委員的遴選，是根據教育部的校園霸凌人才庫，選出三位調查委員進行獨立調查。調查結果及決議，將呈報教育部，若教育部對於教評會處分認為不當，校方會再重新審議。

台師大表示，由於該計畫牽涉兩位老師的國科會研究，執行上有部分重疊，以及牽涉有無進行人體試驗，經研究倫理以及霸凌小組調查結果，已確認及處置事項包括，受試者同意書，有施測後補簽的情況，受試費用上，也有入學生的戶頭後，回繳作為女足球隊隊費。此外，傳出計畫中人體試驗，非護理人員執行，以前確有此情況，今年計畫皆已由醫事人員操作。

針對學生批評台師大消極處理此案，台師大也澄清表示，當學校收到訊息時，第一時間已積極處理，解職女足隊周教練的工作，也停止她專長訓練課程，亦解除行政職務。12月12日收到學校霸凌小組調查通知，就已到女足隊的代表隊了解，向女足隊同學說明學校提供諮商協助，包含校內以及校外管道，其中校外的諮商費用，將由學校支付，並持續進行。

關於學生反映受試費用未收到之情事，台師大表示，目前已著手處理，會再確認是否已經返還，至於早期以往作為隊費的受試費用，會盡快整理，若有不足，學校會再提供補償。此外，該研究計畫已終止，研究經費繳回，受試資料已依「人體研究法」規定銷毀。

教練 台師大

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